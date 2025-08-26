Lula critica 'assassinato' de crianças e 'genocídio' em Gaza

Ministro israelense definiu petista como 'antissemita declarado'

Publicado em 26/08/2025 às 12:13

Alterado em 26/08/2025 às 14:16

Lula com ministro lançando linha de R$ 12 bilhões do BNDES e da Finep para difusão de equipamentos 4.0 na economia Foto: Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta terça-feira (26) o governo de Israel pelo "assassinato" de crianças palestinas na Faixa de Gaza, ao discursar durante uma reunião ministerial no Palácio do Planalto.

"Temos a continuidade do genocídio na Faixa de Gaza, que não para. Todo dia crianças que estão com fome aparecem na mídia, esqueléticas, e são assassinadas como se estivessem em guerra. Como se fossem do Hamas", afirmou Lula.

A declaração ocorreu um dia depois de o governo do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, desistir de indicar um novo embaixador para o Brasil, aprofundando o impasse diplomático entre os dois países.

Em seu perfil no X, o ministro israelense da Defesa, Israel Katz, definiu Lula como "antissemita declarado e apoiador do Hamas" por conta da decisão de retirar o Brasil da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto (Ihra), "colocando o país ao lado de regimes como o Irã".

"Vergonha para o maravilhoso povo brasileiro e para os muitos amigos de Israel no Brasil que este seja o seu presidente. Dias melhores ainda virão para a relação entre nossos países", acrescentou Katz. (com Ansa)