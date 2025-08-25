Lula recebe presidente da Nigéria no Palácio do Planalto

...

Publicado em 25/08/2025 às 12:11

Alterado em 25/08/2025 às 12:11

O presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recebeu o mandatário da Nigéria, Bola Ahmed Tinubu, que faz visita de Estado a Brasília nesta segunda-feira (25).



Lula, acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, saudou o presidente nigeriano na chegada ao Palácio do Planalto, onde foi realizada a cerimônia oficial com a execução dos hinos nacionais dos dois países.



Antes da recepção, Tinubu passou em revista as tropas da Guarda dos Dragões da Independência.

Está previsto que os dois líderes mantenham uma reunião privada e, posteriormente, façam uma declaração conjunta à imprensa no Palácio do Planalto.



Este é o segundo encontro entre Lula e Tinubu em 2025.



Em julho, os dois governantes se reuniram no Rio de Janeiro, à margem da Cúpula do grupo Brics.

Na ocasião, Lula convidou o presidente nigeriano para participar da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém, no Pará, em novembro. (com Ansa)