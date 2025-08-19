ºC   ºC
POLÍTICA

Lula defende fortalecimento de relações em reunião com Noboa

Petista se reuniu com presidente do Equador em Brasília

Por POLÍTICA JB
Publicado em 19/08/2025 às 08:05

Alterado em 19/08/2025 às 08:06

Lula e Daniel Noboa em Brasília Foto: Ansa/Epa

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), destacou a importância de fortalecer as relações entre os países da América do Sul em meio a um cenário global marcado pela crise do multilateralismo.

"Em um cenário global desafiador, em que rivalidades se agravam e instituições multilaterais são esvaziadas, é preciso firmeza na defesa de nossa independência. Para o Brasil, diversificação é sinônimo de parcerias: os laços com o Equador e os demais vizinhos sul-americanos são prioridade para nós", afirmou o mandatário, que se reuniu nessa segunda (18) com seu homólogo equatoriano, Daniel Noboa.

Lula ressaltou que "Equador e Brasil têm muito espaço para ampliar o comércio bilateral", que já ultrapassa US$ 1 bilhão. Além disso, o petista mencionou que o Brasil está disposto "a trabalhar por um comércio mais equilibrado" e destacou que o acordo entre o Mercosul e Quito "precisa ser atualizado".

Em seu discurso, Lula disse que viajará nesta semana à Colômbia para participar do encontro dos presidentes da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), às vésperas da COP 30, que ocorrerá em Belém, em novembro.

"Compartilhamos o bioma amazônico e a missão de cuidar de seus habitantes. Dentro de poucos dias, na COP 30, a Amazônia não estará apenas na metade do mundo. Ela será o centro das soluções para o planeta", declarou Lula.

Lula lembrou que deverá apresentar como prioridade no megaevento a criação do Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, que prevê ampliar o aporte financeiro de países desenvolvidos para a preservação da Amazônia. Durante o discurso, Lula agradeceu o respaldo do Equador à iniciativa. O pronunciamento ocorreu após uma reunião privada entre Lula e Noboa e a assinatura de acordos em áreas como o combate à fome e ciência e tecnologia no Palácio do Planalto. (com Ansa)

