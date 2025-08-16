Bolsonaro tem esofagite e gastrite, diz boletim médico

Ex-presidente passou por exames em hospital de Brasília

Publicado em 16/08/2025 às 16:01

Alterado em 16/08/2025 às 18:12

Boletim médico divulgado neste sábado (16) pelo Hospital DF Star, em Brasília, apontou que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresenta resíduos de infecções pulmonares e inflamações no esôfago (esofagite) e no estômago (gastrite).

Preso em casa desde 4 de agosto, o ex-mandatário deixou o regime domiciliar pela primeira vez e foi submetido a uma série de exames, com o objetivo de investigar "quadro recente de febre, tosse, persistência de episódios de refluxo gastroesofágico e soluços", segundo o documento.

"Os exames evidenciaram imagem residual de duas infecções pulmonares recentes possivelmente relacionadas a episódios de broncoaspiração. A endoscopia mostrou persistência da esofagite e da gastrite, agora menos intensa, porém com a necessidade de tratamento medicamentoso contínuo", diz o boletim.

De acordo com os médicos, Bolsonaro foi liberado às 13h58 e ainda seguirá "com o tratamento da hipertensão arterial, do quadro de refluxo e medidas preventivas de broncoaspiração".

O ex-presidente foi autorizado a sair da prisão domiciliar para realizar exames pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), onde ele é réu por tentativa de golpe de Estado e outros crimes ligados aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Segundo o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do líder de extrema direita, as crises de soluço e as dificuldades para falar "aumentaram depois da prisão". O ex-presidente está com julgamento marcado na Primeira Turma do STF e arrisca pegar até 43 anos de cadeia.

O processo começará em 2 de setembro e também já tem sessões agendadas para os dias 3, 9, 10 e 12 do mesmo mês. (com Ansa)