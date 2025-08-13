Lula desafia Trump e promete regulamentar redes socias

Presidente deve bater martelo sobre projeto de lei nesta quarta

Publicado em 13/08/2025 às 11:59

Alterado em 13/08/2025 às 11:59

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que vai bater o martelo nesta quarta-feira (13) a respeito de um projeto de lei para regulamentar as redes sociais no Brasil.

A medida chega em meio aos ataques dos Estados Unidos por conta de decisões judiciais contra as chamadas "big techs" americanas, que estão entre os motivos do tarifaço de 50% imposto pelo presidente Donald Trump.

"Ele [Trump] diz que não aceitaria qualquer regulamentação das big techs americanas, mas vamos regulamentar, porque é preciso criar o mínimo de comportamento, o mínimo de procedimento no funcionamento de uma rede digital que fala com crianças, adultos e velhos e que, muitas vezes, ninguém assume a responsabilidade pelo conteúdo", disse Lula em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, da Band News.

Segundo o presidente, ainda há divergências entre os ministros a respeito do tema, que chegará à sua mesa nesta quarta para que ele tome uma decisão.

"O que é crime na nossa vida normal tem que ser crime na vida digital. Não tem por que ser diferente, não tem por que as pessoas não respeitarem isso. Tem gente que fala que é empresário e ganha muito dinheiro com pedofilia, então vamos regular", destacou o petista, acrescentando que a liberdade de expressão não pode ser confundida com "execrar a vida dos outros e fazer propaganda de ódio".

O tema ganhou força no Brasil após o vídeo viral em que o influenciador e humorista Felipe Bressanim, o "Felca", expõe a adultização de crianças nas redes sociais e acusa o também influencer Hytalo Santos de explorar menores de idade. (com Ansa)