Lula em entrevista: 'Brasil vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30'; 'Bolsonaro não é de direita'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira (12) que durante a COP30 (Conferência do Clima), em Belém (PA), no mês de novembro, o Brasil vai propor a criação de uma tarifa para países ricos a fim de conter as mudanças climáticas.

"Nós queremos, na verdade, que haja justiça ambiental. E a COP no Brasil será transformada na COP da verdade", disse em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, da Band News.

Lula afirmou que os países ricos têm uma dívida de mais de US$ 1,3 trilhão por ano por causa das mudanças climáticas. Inclusive, ressaltou que quer ouvir de chefes de Estado sobre o que pensam a respeito dos alertas dos cientistas.

"Se eles acham que há um problema de aquecimento global ou não... A nossa responsabilidade é de não permitir que haja um aquecimento. Na verdade, já está em curso", falou o presidente.

Educação ambiental

O presidente garantiu que pretende incluir educação ambiental no currículo escolar.

"Acho que uma criança aprendendo como é que faz coleta seletiva de lixo pode educar o pai e a mãe", afirmou.

Lula exemplificou sobre fenômenos como neve na Arábia Saudita e chuvas no deserto. "É um negócio maluco que está acontecendo no planeta. Acho que tem a ver com a irresponsabilidade humana".

Exploração mineral

Lula disse ainda que vai criar um conselho para discutir a exploração mineral do Brasil com subordinação à Presidência da República. "Se o Brasil tiver que fazer acordo com o país para explorar algum dos minérios que nós temos aqui, isso terá que ser produzido aqui no Brasil", assegurou.

OMC

Outra frente do Governo Federal relatada por Lula na entrevista é o padrão já utilizado de recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC) contra a taxação dos Estados Unidos. “Estamos pensando na aplicação da Lei da Reciprocidade, o que podemos fazer a respeito. Não queremos ficar dizendo que vamos fazer bravata. Nós vamos medir as consequências para o povo brasileiro e para a relação com os Estados Unidos a cada momento que a gente tiver de tomar uma decisão. Afinal, temos uma relação histórica e muito profunda de 201 anos. E queremos manter uma relação como temos com todo mundo: civilizada, ordeira, em que a gente possa sentar e discutir divergências.”

Negociação

“As grandes empresas têm mais poder de resistência, mas vamos garantir a sobrevivência das empresas brasileiras. Houve um tempo em que nosso comércio exterior dependia 25% dos Estados Unidos. Hoje, são 12%. Eu continuo preparado para negociar. Não sei qual a experiência de negociação do presidente Trump, mas desde 1968 eu negocio com patrão, nas fábricas. Às vezes eu ganhava, às vezes perdia, às vezes empatava, mas o importante é sentar numa mesa e negociar”, definiu.

Desconhecimento

O presidente ponderou que as potências estrangeiras desconhecem que existem 30 milhões de habitantes que moram na Amazônia.

Lula defendeu defendeu as decisões do governo nos temas ambientais, o que permitiu a redução do desmatamento em 50% na Amazônia.

"Assumi o compromisso de que a gente vai conseguir chegar a desmatamento zero até 2030", garantiu.

Ele disse que é preciso ter orgulho de ser o país com a maior floresta tropical do planeta. Nós queremos cuidar dela. Cuidando da nossa floresta, da nossa água, do nosso Pantanal, da nossa Caatinga, do nosso Cerrado.

O presidente explicou que a defesa do meio ambiente garante qualidade de vida para o povo trabalhador. "Embaixo de cada copa de árvore existe um pescador, um seringueiro, um extrativista, um trabalhador rural, um indígena. Essa gente precisa sobreviver." (com Luiz Claudio Ferreira/Agência Brasil)

Sobre Bolsonaro

