Putin telefona para Lula e fala sobre seu encontro com emissário de Trump, informa o Kremlin

...

Publicado em 09/08/2025 às 12:33

Alterado em 09/08/2025 às 18:14

O presidente russo, Vladimir Putin, falou por telefone com o presidente, Lula sobre os resultados da reunião com o enviado da Casa Branca Steve Witcoff. O líder brasileiro expressou seu apoio aos esforços para resolver a crise ucraniana, informou o Kremlin neste sábado (9).



Além disso, os líderes reafirmaram seu compromisso mútuo para fortalecer as relações de parceria estratégica entre os países, e discutiram a interação no âmbito do Brics.

"Vladimir Putin informou seu colega brasileiro sobre os principais resultados da reunião realizada há dias com o enviado especial do presidente dos EUA, Steve Witkoff", ressaltou a comunicação do presidente russo.

Segundo o Palácio do Planalto, Lula, na ligação que durou cerca de 40 minutos, enfatizou que o Brasil sempre apoiou o diálogo e a busca de uma solução pacífica, reafirmando que seu governo está à disposição para contribuir com o que for necessário, inclusive no âmbito do Grupo de Amigos da Paz.



Os presidentes também discutiram o atual cenário político e econômico internacional. Na esfera bilateral, as partes concordaram em reforçar a intenção de organizar a próxima edição da Comissão de Alto Nível de Cooperação Brasil–Rússia ainda este ano.

Uma série de conversas telefônicas

Foi o sétimo telefonema internacional de Vladimir Putin nos últimos dias.

O líder russo conversou com o presidente chinês Xi Jinping na sexta-feira (8). O presidente chinês observou que Pequim é favorável aos contatos entre a Rússia e os Estados Unidos. Referindo-se à crise ucraniana, ele disse que não há soluções simples para questões complexas e que a China continuará a promover a paz e as negociações.

O presidente russo também discutiu com os líderes de Belarus, Cazaquistão e Uzbequistão – Aleksandr Lukashenko, Kassym-Jomart Tokaev e Shavkat Mirziyoev – os resultados da reunião com o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff.

No dia anterior (7), Putin compartilhou sua avaliação dessas conversas com seu colega sul-africano Cyril Ramaphosa.