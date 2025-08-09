De Lula sobre Eduardo Bolsonaro: 'Esse moleque é traidor de 215 milhões de brasileiros'

Presidente disse que 'vai ter processo' contra deputado que articulou com autoridades estrangeiras para gerar prejuízos ao Brasil, e chamou Jair de 'chucro'

Publicado em 09/08/2025 às 06:09

Alterado em 09/08/2025 às 08:13

Por Guilherme Paladino - Em discurso inflamado no Acre nessa sexta-feira (8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) será processado por atuar contra os interesses do Brasil no exterior. Lula acusou o parlamentar, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, de trair os 215 milhões de brasileiros ao incitar o governo dos Estados Unidos a impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, como parte da nova política protecionista do presidente norte-americano Donald Trump.

"[Jair Bolsonaro foi] um presidente ignorante e chucro, que agora mandou o filho aos EUA para pedir aos americanos darem um golpe nesse país. Ele vai saber o que vai custar isso, porque vai ter um processo", declarou Lula, durante cerimônia de anúncio de investimentos federais em infraestrutura, energia, educação e regularização fundiária no estado.

O presidente comparou Eduardo Bolsonaro a Joaquim Silvério dos Reis, conhecido por trair Tiradentes durante a Inconfidência Mineira: “Esse moleque é traidor de 215 milhões de brasileiros com o prejuízo que os EUA estão dando a esse país”, disparou.

Em sua fala, Lula fez duras críticas ao governo anterior, acusando Jair Bolsonaro de desinformação durante a pandemia e de ter promovido quatro anos de “mentiras, instigação do ódio e fake news”. “Um presidente que carrega nas costas metade dos mortos da covid por ser irresponsável no trato da saúde. Dizer que quem toma vacina vira gay ou jacaré. Em pleno século XXI”, afirmou.

O presidente também defendeu a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) e pediu que o senador Petecão (PSD-AC) não apoie pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. “Ele está garantindo a democracia. Quem deveria ter o impeachment são esses deputados e senadores que ficam fazendo greve para não permitir que funcione o Congresso. Verdadeiros traidores da pátria”, criticou Lula, em referência às ações recentes de parlamentares bolsonaristas que obstruíram fisicamente as sessões legislativas.

BR-364, Minha Casa Minha Vida e apoio aos exportadores

Ao lado de ministros e outras autoridades, Lula anunciou a retomada de obras na BR-364, rodovia fundamental para o escoamento da produção do Acre. Também destacou os investimentos do programa Minha Casa, Minha Vida no estado: “Foram 9.356 casas contratadas no Acre. Na Faixa 1, foram 7.726. Quantas foram feitas no governo passado? Cadê a Minha Casa Verde Amarela?”, provocou.

Lula garantiu ainda que o governo federal irá proteger os empresários brasileiros impactados pelas tarifas impostas por Washington. “O governo brasileiro não quer ser mais do que ninguém, mas não quer ser menos do que ninguém. O presidente dos EUA que aprenda a respeitar a soberania desse país e do Judiciário brasileiro”, concluiu.