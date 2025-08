'É uma gente traidora, que nos vende, que quer um golpe continuado', afirma Gleisi sobre o clã Bolsonaro

...

Gleisi Hoffman no evento do PT Foto: reprodução

Por Guilherme Levorato - Durante o 17º Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores, realizado neste domingo (3), a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, fez um discurso contundente em defesa do legado petista e em crítica direta a Jair Bolsonaro (PL) e sua família. Segundo Gleisi, o clã Bolsonaro articula um “golpe continuado” com apoio dos Estados Unidos e deve ser responsabilizado por seus atos. “Sem anistia para uma gente traidora, que nos vende, que tentou dar um golpe e agora quer um golpe continuado”, declarou.

A ministra iniciou sua fala enaltecendo a trajetória histórica do PT, que “chegou cinco vezes à Presidência da República” e cuja liderança de Lula não tem paralelo. “Três vezes presidente da República, passando por tudo que passou. Isso diz muito para a política brasileira e para a história do Brasil”, afirmou, dirigindo-se diretamente a Lula. Gleisi também fez um balanço dos dois primeiros anos e meio do governo atual, exaltando a retirada do Brasil do Mapa da Fome pela segunda vez, a redução histórica do desemprego e o crescimento acima das expectativas do mercado. “Fizemos muito mais do que em 13 anos que governamos esse país".

A dirigente petista destacou ainda a necessidade de aprofundar as mudanças estruturais, como a tributação sobre os mais ricos. “Não é possível que os ricos não paguem imposto nesse país. Temos que taxar bancos, bilionários e as bets”, defendeu. Segundo ela, o projeto que trata da isenção do Imposto de Renda até R$ 5 mil, bem como a Medida Provisória que impõe tributos sobre bancos, bilionários e casas de apostas, será um dos principais desafios do governo no Congresso no segundo semestre.

No trecho mais duro de sua intervenção, Gleisi apontou Bolsonaro e seus filhos como articuladores de uma tentativa de ingerência externa sobre o Brasil. “É inacreditável o que está acontecendo no Brasil. Nunca achei que viveríamos uma situação dessa, desse tipo de intervenção na nossa soberania. E causada por um ex-presidente e sua família, que quer anistia e articulam contra o Brasil.” Ela criticou o uso de símbolos nacionais por esses grupos e acusou-os de hipocrisia: “Se fantasiam com a bandeira brasileira, falam dos valores do Brasil e entregam o nosso país ao estrangeiro".

Gleisi elogiou a resposta do presidente Lula diante da situação e afirmou que, embora o governo esteja disposto a negociar acordos comerciais, não há espaço para concessões que comprometam a autonomia nacional. “Nunca nos recusamos [a negociar]. Mas não vamos negociar nossa soberania, nossa democracia, a autonomia dos nossos Poderes".