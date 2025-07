Lula ao 'The New York Times': 'O comportamento do presidente Trump saiu de todos os padrões de negociação e de diplomacia'

Presidente deu entrevista exclusiva ao jornal norte-americano, texto publicado nesta quarta (30)

Publicado em 30/07/2025 às 09:43

Alterado em 30/07/2025 às 09:43

O presidente Lula posou para o fotógrafo do 'The New York Times' Foto de Victor Moriyama/NYT/reprodução

O presidente Lula (PT) afirmou que não está com medo diante do tarifaço anunciado por Donald Trump e que espera ser tratado com respeito pelo norte-americano. A declaração foi feita em entrevista ao 'The New York Times', às vésperas da entrada em vigor da sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros, prevista para esta sexta-feira (1º).

“Tenha certeza de que estamos tratando isso com a máxima seriedade. Mas seriedade não exige subserviência”, declarou Lula. “Eu trato todos com grande respeito. Mas quero ser tratado com respeito.”

Para o petista, a medida anunciada por Trump viola a soberania brasileira. “Em nenhum momento o Brasil vai negociar como se fosse um país pequeno diante de um país grande”, afirmou.

“Nós conhecemos o poder econômico dos Estados Unidos, reconhecemos o poder militar dos Estados Unidos, reconhecemos o tamanho tecnológico dos Estados Unidos. Mas isso não nos deixa com medo. Nos deixa preocupados.”

Lula também disse que anunciar o tarifaço pelas redes sociais foi “vergonhoso”. “O comportamento do presidente Trump saiu de todos os padrões de negociação e de diplomacia”, disparou.

“Quando você tem uma discordância comercial, política, você pega o telefone, marca uma reunião, você conversa para tentar resolver o problema. O que você não faz é taxar e dar um ultimato.”

O presidente brasileiro ressaltou ainda que a tentativa de Trump de ajudar Jair Bolsonaro (PL), réu por tentativa de golpe, terá consequências para os próprios americanos: “Nem o povo americano nem o povo brasileiro merecem isso. Porque vamos passar de uma relação diplomática de 201 anos de ganha-ganha para uma relação política de perde-perde”.

Segundo ele, o custo será sentido na mesa dos consumidores dos EUA, que pagarão mais caro por produtos como café, carne e suco de laranja.

(com Diário do Centro do Mundo)