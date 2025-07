Lula pede diálogo 'civilizado' a Trump e ataca Bolsonaro

Presidente usou tom conciliador a 4 dias de início de tarifaço

Publicado em 28/07/2025 às 14:59

Alterado em 28/07/2025 às 18:17

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva propôs um diálogo "civilizado" a seu colega dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta segunda-feira (28), a quatro dias da entrada em vigor da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros.

"Espero que o presidente dos EUA reflita sobre a importância do Brasil e resolva fazer o que no mundo civilizado a gente faz: sentar em uma mesa, colocar a divergência de lado e tentar resolver. E não de forma abrupta", afirmou Lula durante um evento oficial no município de Campos dos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro.

Utilizando um tom conciliador e evitando declarações duras contra Trump, o mandatário lembrou a importância da relação bilateral de mais de dois séculos entre os países.

"A relação do Brasil com os EUA é muito séria. São 201 anos de relação diplomática. Eu já me dei com [Bill] Clinton, [Barack] Obama, [George W.] Bush, [Joe] Biden, com todo mundo", destacou.

Por outro lado, Lula criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem chamou de "coisa", e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL), que está morando nos EUA.

"É o filho do coisa [Eduardo] e o coisa [Bolsonaro] que estão pedindo para fazer [o tarifaço].É uma falta de vergonha, uma falta de caráter", finalizou o governante. (com Ansa)