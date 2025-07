Haddad desmascara Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo: 'traidores do Brasil'

O ministro da Fazenda, de maneira didática, explica qual é a estratégia do deputado e de seu aliado

Publicado em 27/07/2025 às 09:58

Alterado em 27/07/2025 às 09:58

Por Marcelo Hailer - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou de maneira didática o que está por trás da estratégia do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do jornalista Paulo Figueiredo. Ambos têm articulado junto à Casa Branca sanções contra o Brasil.

Para o ministro, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo são “traidores do Brasil” e buscam “ganhos eleitorais” com as sanções impostas pelos EUA ao país.

“Há quanto tempo não se vê um traidor agindo em detrimento dos interesses nacionais? Há muito tempo! Em uma entrevista ao Painel S/A da Folha de S.Paulo [...] um brasileiro [Paulo Figueiredo] dizendo ‘nós vamos dobrar a aposta contra o Brasil’. Imagina uma situação semelhante na tua vida pessoal: a tua família está sendo atacada e tem membros da sua família torcendo para quem está atacando a sua família. É isso que está acontecendo no Brasil”, disse o ministro da Fazenda em entrevista à rádio Itatiaia.

“Querer sabotar a economia brasileira para ter bônus eleitoral... as pessoas estão atentas a isso. Nós precisamos falar o português claro: não adianta querer esconder, querer botar no colo de quem quer que seja. Está aí pra todo mundo ver”, concluiu Fernando Haddad.

Haddad humilha Nikolas Ferreira em debate sobre Pix e Trump



O ministro da Fazenda também humilhou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ao falar sobre a investigação aberta pelo presidente dos EUA, Donald Trump, contra práticas comerciais do Brasil consideradas "desleais", e que mira, entre vários setores, as transações via Pix, tão "defendidas" pelo deputado mineiro em vídeo que viralizou em janeiro de 2025.

De maneira irônica, Haddad afirmou que Trump pode realizar o sonho de Nikolas Ferreira: "O presidente de um país querer taxar o Pix de outro país. Quer dizer, além de taxar as exportações, ele vai taxar o Pix? Porque ele vai encarecer os custos de transação financeira no Brasil, ele [Trump] vai realizar o sonho do Nikolas [Ferreira] de taxar o Pix."

Bolsonaro 'vai virar série de TV'



Fernando Haddad aproveitou a ofensiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o governo brasileiro, para impor uma das maiores humilhações a que Jair Bolsonaro já foi submetido publicamente.

Em entrevista ao jornal Estadão nesta quinta-feira (17), Haddad escancarou o viraltismo de Bolsonaro ao evidenciar que o ex-presidente, apesar de seu passado militar, se porta como um "soldado" diferente de qualquer outro já visto. Isso porque o ex-mandatário, prestes a ser preso, é o pivô das tarifas de 50% impostas por Trump às exportações brasileiras aos EUA.

Trump impôs as tarifas como forma de intimidar o governo brasileiro e coagir o judiciário, com o claro intuito de livrar Bolsonaro da prisão. O movimento atende a um pleito do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que desde o início do ano está vivendo nos EUA, obviamente a mando de seu pai, para articular tais retaliações ao Brasil.

Haddad foi cirúrgico ao apontar que, ao contrário de um soldado patriota, Bolsonaro se comporta como um soldado às avessas: em vez de se sacrificar pelo país, sacrifica o país por si mesmo.

"A própria extrema direita brasileira vai se dar conta de que isso [articular sanções dos EUA contra o Brasil] é um tiro no pé. Eu já vi soldado – a gente já viu em filme de guerra – se sacrificar por um país. Isso é coisa rotineira. Mas um soldado sacrificar o seu país por si mesmo é uma coisa que vai dar uma série de TV, não é possível uma coisa dessa. Nós vamos sacrificar o Brasil por causa do Bolsonaro? Ele que devia estar se sacrificando pelo Brasil", disparou o ministro.

"Nós estamos numa inversão de valores tão grande que preocupa o grau de falta de noção dessa família do mal que ela está fazendo com o país. Uma família que está toda articulada em torno de si mesma. E não tem uma palavra de nenhum membro dessa família em proveito do país. Eu não conheço paralelo na história de uma família ser um problema para o país inteiro e não fazer um gesto diante do caos que eles estão gerando e do pavor que eles estão gerando em segmentos econômicos importantes, inclusive que apoiaram a sua eleição em 2018", prosseguiu Haddad.