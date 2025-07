'É hora de cassar e prender Eduardo Bolsonaro', diz Lindbergh

Publicado em 19/07/2025 às 12:18

Alterado em 19/07/2025 às 12:21

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, reagiu com veemência às declarações do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que sugeriu o cancelamento das eleições presidenciais de 2026 caso as exigências do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não sejam atendidas. A resposta foi publicada nesta sexta (18) nas redes sociais, por meio de uma postagem no X (antigo Twitter).

“Eduardo Bolsonaro acaba de ultrapassar todos os limites. Ao afirmar que não haverá eleições em 2026 se a crise com Trump não for resolvida, assume de forma aberta sua disposição golpista. É a confissão de quem quer subjugar a democracia brasileira aos caprichos de um governo estrangeiro. O Judas brasileiro!”, denunciou Lindbergh.

Ameaça direta à Constituição e à soberania

Para o líder do PT, a declaração não se trata de mera bravata política, mas de um ataque direto ao Estado democrático de direito e à soberania nacional. “Trata-se de uma declaração criminosa, que afronta a Constituição, ameaça a soberania nacional e revela a disposição da extrema direita de rasgar as regras do jogo democrático caso não consiga vencer pelo voto”, afirmou.

O parlamentar destacou que não se trata de liberdade de expressão, mas de um verdadeiro atentado contra a democracia. “Não é discurso político: é terrorismo institucional”, ressaltou.