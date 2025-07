'Mickey e Pateta não farão falta', diz Randolfe ironizando sanção dos EUA a ministros do STF

...

Publicado em 19/07/2025 às 09:05

Alterado em 19/07/2025 às 09:11

O líder do governo no Senado, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), criticou duramente a decisão do governo dos Estados Unidos de cancelar os vistos do ministro Alexandre de Moraes, de outros integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) e de seus familiares. A informação foi divulgada pela Agência Brasil após o anúncio feito nesta sexta-feira (18) pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em mais uma ofensiva internacional após a nova operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em tom irônico, Randolfe publicou uma mensagem nas redes sociais defendendo a soberania do Brasil e minimizando o impacto das sanções americanas. “Caríssimo ministro Alexandre de Moraes e demais ministros do Supremo Tribunal Federal, o nordeste brasileiro tem as praias mais lindas do mundo, os nossos pampas e nossas serras gaúchas ou paulistas não ficam devendo aos Alpes Suíços ou de qualquer outro lugar”, iniciou o senador.

O parlamentar prosseguiu valorizando as belezas naturais do Brasil e reforçando que as sanções não devem intimidar os ministros. “Nosso sertão, com seus cactos únicos e sua paisagem de deserto belíssima. Nosso cerrado tem requintes fantásticos e, aqui no meu Amapá, estamos no coração da Amazônia para ver a maior reserva de água doce do planeta. Tenho certeza que os senhores não ficarão preocupados por não poder ver o Mickey, o Pato Donald e o Pateta”, ironizou.

Randolfe ainda enfatizou que o Brasil conta com diversas opções de destino ao redor do mundo e que a soberania nacional não se curvará a pressões externas. “Além do mais, se precisarem tem outros 192 países do mundo inteiramente à vossa disposição. De minha parte, toda solidariedade. Acreditem, não serão chantagens e ameaças que curvarão a coluna da soberania do Brasil”, concluiu o senador.

Caríssimo ministro Alexandre de Moraes e demais ministros do Supremo Tribunal Federal, o nordeste brasileiro tem as praias mais lindas do mundo, os nossos pampas e nossas serras gaúchas ou paulistas não ficam devendo aos Alpes Suíços ou de qualquer outro lugar. Nosso sertão, com… — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) July 19, 2025

Sanção americana em reação à operação contra Bolsonaro

A retaliação anunciada pelo secretário Marco Rubio ocorreu poucas horas após a Polícia Federal cumprir mandados de busca e apreensão contra Jair Bolsonaro e determinar medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento noturno entre 19h e 6h. Rubio acusou Alexandre de Moraes de promover uma “caça às bruxas” contra Bolsonaro e de impor censura no Brasil.

“A política de caça às bruxas de Alexandre de Moraes contra Jair Bolsonaro criou um complexo de perseguição e censura que viola os direitos dos brasileiros e também atinge os americanos. Ordenei a revogação dos vistos de Moraes, seus aliados na corte, e seus familiares, de forma imediata”, afirmou Rubio em sua declaração oficial.

O STF ainda não se manifestou oficialmente sobre o anúncio da retaliação.