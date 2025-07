Lula vence todos os adversários no 1º e no 2º turnos em 2026, diz nova pesquisa Quaest

...

O presidente Lula: no embate com Trump e bolsonaristas contra tarifas, o petista leva a melhor

Por Guilherme Levorato - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria todos os adversários testados em simulações de segundo turno da eleição de 2026, de acordo com a mais recente pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (17). Mesmo nos casos de empate técnico dentro da margem de erro, como no confronto com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o petista aparece numericamente à frente, com 41% contra 37%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 14 de julho em 120 municípios brasileiros, com 2.004 entrevistados e margem de erro de dois pontos percentuais. O levantamento é financiado pela Genial Investimentos e tem nível de confiança de 95%.

No cenário com Tarcísio, Lula repete os 41% da rodada de maio, enquanto o governador recua de 40% para 37%. O desempenho do presidente se manteve estável, enquanto seu principal adversário perdeu força, reflexo da crise do tarifaço e da tentativa de se desvincular do bolsonarismo após as críticas ao aumento das contas de energia.

Bolsonaro encolhe e Lula amplia vantagem - Na disputa direta com Jair Bolsonaro (PL) - que está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e prestes a ser preso por tentativa de golpe de Estado - Lula também cresceu: agora tem 43% das intenções de voto contra 37% do adversário. Em maio, ambos apareciam empatados com 41%.

Contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Lula venceria por 43% a 36% — antes, a diferença era de apenas quatro pontos (43% a 39%). Também supera os governadores Ratinho Junior (41% a 36%) e Eduardo Leite (41% a 36%), com números similares aos observados na rodada anterior.

Outros nomes da direita testados pela Quaest também aparecem atrás do atual presidente. Contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Lula marca 43% contra 33%; diante de Romeu Zema (Novo), o placar é 42% a 33%; e contra Ronaldo Caiado (União Brasil), 42% a 33%. Nenhuma dessas simulações apresentou variações significativas em relação à pesquisa de maio.

Cenários de primeiro turno ainda pulverizados, mas Lula lidera todos - Nos cenários estimulados de primeiro turno, Lula lidera em todas as simulações, embora com o eleitorado ainda muito dividido. Contra Bolsonaro, o petista tem 32%, seguido pelo ex-presidente com 26%, Ciro Gomes (PDT) com 8%, Ratinho com 6%, e demais nomes com menos de 5%. Brancos, nulos e indecisos somam 23%.

Em outras simulações, Lula aparece com 30% contra Michelle (19%), ou 32% contra Tarcísio (15%) ou Eduardo Bolsonaro (15%). Ciro Gomes aparece como terceira via mais consolidada, com percentuais entre 10% e 12% conforme o cenário.

Crise com Trump fortalece discurso de Lula e enfraquece aliados de Bolsonaro - A pesquisa foi feita em meio à repercussão da medida anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma sobretaxa de 50% a produtos importados. O tema teve impacto direto no debate político brasileiro, com o governo Lula explorando o discurso da soberania nacional.

Segundo a Quaest, 72% dos brasileiros consideram que Trump errou ao penalizar o Brasil em razão de Bolsonaro. E 53% acham correta a resposta do presidente Lula, que promete retaliação comercial proporcional. O episódio causou recuos na base bolsonarista, como no caso de Tarcísio, que inicialmente apoiou a medida, mas depois adotou discurso mais diplomático.

Eleitores preferem que Bolsonaro apoie outro nome; rejeição à candidatura de Lula diminui - A pesquisa aponta ainda que 62% dos entrevistados acreditam que Bolsonaro deveria abrir mão de disputar novamente a presidência e apoiar outro nome. Entre os mais citados, Tarcísio lidera com 15%, seguido por Michelle (13%), Ratinho (9%), Eduardo Bolsonaro e Pablo Marçal (8% cada). Outros nomes como Eduardo Leite, Zema e Caiado aparecem com 3% a 4%, enquanto 19% afirmam não querer nenhum desses nomes e 17% estão indecisos.

Sobre Lula, 58% dos entrevistados afirmam que ele não deveria disputar um novo mandato, mas esse número caiu em relação aos 66% que tinham essa opinião em maio. Os favoráveis à reeleição do petista subiram de 32% para 38%, o que indica leve recuperação da imagem do presidente após a defesa do pacote de justiça tributária.

Na espontânea, Lula lidera, mas maioria ainda está indecisa - Na pergunta espontânea — quando os nomes não são apresentados ao entrevistado — Lula tem 15% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro aparece com 11%. O dado mais relevante, no entanto, é que 68% dos entrevistados ainda não sabem em quem votar, o que revela um cenário bastante aberto a movimentações políticas nos próximos meses.