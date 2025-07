Tarcísio toma partido de Trump contra o Brasil

Publicado em 10/07/2025 às 13:50

Alterado em 10/07/2025 às 13:50

O governador de São Paulo fez questão de usar um boné com o slogan do governo Trump: 'Make America Great Again' (Torne a América grande novamente) Foto: reprodução

Por José Reinaldo - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), atribuiu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a responsabilidade pela nova tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, anunciada nesta quarta-feira (9) pelo presidente norte-americano Donald Trump. Para Tarcísio, a medida é resultado direto da condução ideológica da política externa brasileira, que, segundo ele, despreza interesses econômicos e agride o maior investidor direto no país, aponta reportagem do jornal Valor Econômico.

“Lula colocou sua ideologia acima da economia, e esse é o resultado. Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir os Estados Unidos. Não adianta se esconder atrás do Bolsonaro. A responsabilidade é de quem governa. Narrativas não resolverão o problema”, afirmou o governador, em publicação nas redes sociais.

A manifestação de Tarcísio ocorre em um momento de agressão dos EUA ao Brasil, com o anúncio da tarifa pelo presidente Trump. O chefe da Casa Branca usa o pretexto para justificar a medida o que considera perseguição judicial contra Jair Bolsonaro e como reação ao que classificou como “restrições à liberdade de expressão” no Brasil, citando plataformas digitais banidas ou limitadas por decisões judiciais.

Aliado de Bolsonaro e possível presidenciável da direita em 2026, Tarcísio reforçou a retórica bolsonarista, alinhando-se ao discurso segundo o qual o atual governo teria rompido com os Estados Unidos por razões ideológicas e perseguido opositores políticos. A ofensiva ocorre após o governador ter celebrado, no início do ano, a posse de Trump com entusiasmo. Em vídeo publicado em janeiro, Tarcísio aparece sorrindo ao colocar o boné vermelho com o slogan “Make America Great Again” e diz: “grande dia”.