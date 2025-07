Gleisi desmente Ciro Nogueira sobre IOF e lembra que alíquota era maior no governo Bolsonaro

Publicado em 09/07/2025 às 12:17

Alterado em 09/07/2025 às 12:17

Por Guilherme Levorato - A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), reagiu com dureza às declarações feitas pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI) nesta quarta-feira (9), durante entrevista à GloboNews, em que o parlamentar criticou o decreto do governo Lula sobre o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Segundo a ministra, Ciro mente ao dizer que a medida impacta o crédito das pessoas de baixa renda.

“Ciro Nogueira, presidente do PP, foi à TV hoje espalhar mentiras sobre o decreto do IOF. A medida não afeta e nunca afetou o crédito das pessoas físicas, que não teve alteração”, afirmou Gleisi em publicação nas redes sociais.

Ela também ressaltou que a alíquota do IOF sobre transações internacionais, fixada em 3,5% pelo atual governo, era significativamente mais alta durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL), quando Ciro ocupava o cargo de ministro da Casa Civil. “Deveria se lembrar também que o IOF sobre transações internacionais, que o decreto estipula em 3,5%, era de 6,38% no governo de Bolsonaro”, escreveu a ministra.

A postagem prosseguiu em tom contundente: “falar mentiras como essa, na TV e nas redes sociais, não é fazer oposição ao governo. É trabalhar contra o país, o que marcou o desgoverno em que Ciro Nogueira foi ministro. O governo de Lula trabalha por justiça tributária".

A crítica veio em resposta à declaração do senador, que disse: “o IOF, se não for isento para as pessoas de baixa renda, os financiamentos da geladeira, do supermercado, a antecipação de receita para as pequenas empresas, não aceitamos em hipótese nenhuma. Se quiser cobrar IOF de quem gasta no exterior, não tem problema, isso a gente pode colocar nessa discussão. Mas as pessoas de baixa renda não podem mais ser sacrificadas no nosso país”.