Brasil e Índia selam novos acordos em segurança, energia e transformação digital

Encontro entre Lula e primeiro-ministro indiano fortalece parceria estratégica e amplia cooperação em temas prioritários para o Sul Global

Publicado em 09/07/2025 às 08:29

Alterado em 09/07/2025 às 08:29

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, nesea terça-feira (8), em Brasília, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. O encontro marca um novo momento na parceria estratégica e reforça a disposição mútua em ampliar a cooperação em áreas fundamentais para o desenvolvimento sustentável, a paz internacional e o fortalecimento do Sul Global.

Durante a cerimônia, Lula destacou a importância da parceria entre os países, e reforçou que a cooperação pode ser decisiva no enfrentamento de desafios globais. “Como membros do G20 e do BRICS, atuamos em defesa do multilateralismo e de uma governança global mais inclusiva. Somos aliados naturais na resposta à fome, à pobreza e à mudança do clima”, afirmou.

O presidente brasileiro destacou ainda a afinidade entre Brasil e Índia, ressaltando a importância de uma relação sólida entre nações que compartilham características semelhantes. “É muito importante que as pessoas compreendam que um país megadiverso como o Brasil tem a obrigação de ter uma relação política, cultural, uma relação econômica e comercial com outro país megadiverso”, afirmou. Segundo Lula, a riqueza natural, a pluralidade cultural e a diversidade social de ambos os países são bases para uma cooperação ampla.

Lula também pontuou que os dois países exercem papéis de destaque no cenário internacional e que o fortalecimento de iniciativas conjuntas em áreas estratégicas é um passo natural. “Dois países superlativos como a Índia e o Brasil não podem permanecer distantes. A solidez das nossas democracias, a diversidade das nossas culturas e a pujança das nossas economias nos atraem”, disse.

MERCOSUL – O presidente defendeu ainda a ampliação do Acordo MERCOSUL-Índia para reduzir barreiras comerciais e destacou o potencial do intercâmbio entre as duas economias. “Hoje, apenas 14% das exportações brasileiras para a Índia estão cobertas pelo acordo. Temos muito a avançar”, disse Lula, que também celebrou o desejo mútuo de aprofundar o contato entre as duas nações, facilitando o turismo, os negócios e o intercâmbio cultural.

ADMIRAÇÃO - Ao lado do presidente brasileiro, o primeiro-ministro Modi agradeceu pela recepção e destacou a admiração do povo indiano pelo Brasil. “Este é um momento de orgulho para mim e para 1,4 bilhão de indianos. Cada encontro com o presidente Lula me inspira a trabalhar pela prosperidade dos nossos povos”, declarou.

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA – Os dois países também se comprometeram a liderar a transição energética justa e a ampliar a cooperação no campo da bioenergia. “Já somos parceiros na Aliança Global para Biocombustíveis. A Índia é o mercado de bioenergia que mais cresce no mundo. Podemos ser os motores de um novo modelo de desenvolvimento baseado em energias limpas”, afirmou Lula.

EXCELÊNCIA - Na área de inovação, o presidente propôs a criação de um centro de excelência conjunto em transformação digital, com base na experiência indiana em infraestrutura digital pública e aberta. Também foi manifestado o interesse em fortalecer a parceria em saúde, incluindo o desenvolvimento e produção de vacinas e medicamentos. A cooperação espacial, que já resultou no lançamento do satélite Amazônia 1 com apoio indiano, foi mencionada como símbolo do potencial conjunto em ciência e tecnologia.

ALIANÇA GLOBAL – Lula também agradeceu Modi pelo apoio da Índia à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e ressaltou a contribuição histórica indiana na pecuária brasileira: “90% do rebanho zebuíno do Brasil é resultado de 60 anos de cooperação e melhoramento genético”.

ACORDOS – A reunião bilateral teve como base cinco pilares prioritários: defesa e segurança; segurança alimentar e nutricional; transição energética e mudança climática; transformação digital e tecnologias emergentes; e parcerias industriais em setores como aeronáutica, farmacêutico, petróleo e gás e minerais críticos. Foram assinados seis instrumentos de cooperação nas áreas de segurança pública, energia, agricultura, inovação digital e propriedade intelectual.

COOPERAÇÃO - Entre os atos firmados, destacam-se o acordo de cooperação no combate ao terrorismo e ao crime organizado transnacional; o memorando de entendimento na área de energia renovável, com foco em transmissão de energia; e o memorando para compartilhamento de soluções digitais em larga escala, voltadas à transformação digital.

CONDECORAÇÃO – Durante a cerimônia, o primeiro-ministro Modi foi condecorado com o colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta honraria brasileira concedida a personalidades estrangeiras. A comenda é reservada àqueles que prestaram relevantes serviços ao Brasil ou se destacaram por méritos e virtudes cívicas. “Nossa amizade deve ser tão vibrante quanto o Carnaval brasileiro, com o mesmo entusiasmo que temos pelo futebol e a mesma conexão de corações que encontramos no samba”, afirmou.

BALANÇA COMERCIAL – Desde 2006, Brasil e Índia mantêm parceria estratégica e compartilham posições convergentes em temas centrais da agenda multilateral. A Índia é atualmente o décimo maior parceiro comercial do Brasil. Em 2024, o comércio bilateral totalizou US$ 12 bilhões, com crescimento de 24% nos cinco primeiros meses de 2025. As exportações brasileiras chegaram a US$ 5,26 bilhões, com destaque para açúcar, petróleo bruto, óleos e aviões. As importações somam US$ 6,8 bilhões, fazendo da Índia a sexta maior origem de importações para o Brasil. Dentre os investimentos indianos em nosso país destacam-se aqueles no setor de transmissão de energia, defensivos agrícolas e fabricação de veículos pesados. No sentido contrário, destacam-se investimentos brasileiros em setores como motores elétricos, terminais bancários e componentes de veículos pesados. (com Assessoria de Comunicação da Presidência)