Lula defende acordo Mercosul-UE em cúpula em Buenos Aires

'Estou confiante de que assinaremos até o fim deste ano', disse

Publicado em 03/07/2025 às 11:53

Alterado em 03/07/2025 às 16:45

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quinta-feira (3) a assinatura do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, durante discurso na 66ª Cúpula de Chefes de Estado do bloco sul-americano, realizada em Buenos Aires, na Argentina.

"Estou confiante de que até o fim deste ano assinaremos os acordos com a UE e com a Efta [Associação Europeia de Livre Comércio, que inclui Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça], criando uma das maiores áreas de livre comércio do mundo", afirmou Lula, que assume a presidência pro tempore do Mercosul pelos próximos seis meses.

As negociações com a União Europeia foram concluídas em dezembro passado, e o texto está em fase de revisão legal e tradução antes da assinatura pelas partes, embora ainda encontre resistência em países da UE, sobretudo a França.

Em seu discurso na Argentina, Lula também pediu que o Mercosul avance nas tratativas para acordos comerciais com o Canadá e os Emirados Árabes Unidos e defendeu que o bloco volte o olhar para a Ásia, "centro dinâmico da economia mundial".

"Nossa participação nas cadeias globais de valor se beneficiará de maior aproximação com Japão, China, Coreia, Índia, Vietnã e Indonésia", declarou o presidente, acrescentando que a conclusão da Rota Bioceânica, que conecta Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, "reduzirá em até duas semanas" o tempo de viagem até o continente asiático. (com Ansa)