Líder do PL culpa jogo do Flamengo e fim do mês por fracasso em manifestação de Bolsonaro

Por Otávio Rosso - A manifestação organizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) neste domingo (29), na avenida Paulista, em São Paulo, registrou público visivelmente inferior ao de protestos anteriores ligados à direita. De acordo com levantamento do Monitor do Debate Político do Cebrap, em parceria com a ONG More in Common, cerca de 12,4 mil pessoas estiveram presentes no momento de maior concentração, às 15h40. As informações são da Folha de S.Paulo.

A contagem foi feita por meio de imagens de drones e análise com inteligência artificial. Para efeito de comparação, o mesmo método estimou 44,9 mil pessoas no ato de 6 de abril na mesma avenida, e 18,3 mil na manifestação em Copacabana, no Rio de Janeiro, em 16 de março.

No trio elétrico, os próprios aliados de Bolsonaro reconheceram o esvaziamento da manifestação. À frente do Masp, o público não chegou a ocupar um quarteirão, enquanto do outro lado da avenida, na altura da rua Peixoto Gomide, o grupo se espalhava por pouco mais de dois quarteirões.

O deputado federal Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, atribuiu o menor quórum a fatores como o fim do mês e a realização da final da Copa do Mundo de Clubes, entre Flamengo e Bayern de Munique, no mesmo dia.

“Acho interessante quem fala que está mais esvaziado. Realmente, é o penúltimo dia do mês, o nosso povo vem sempre pagando passagem, mais as despesas de Uber”, afirmou o parlamentar.

Segundo ele, o início do período de férias escolares também pode ter desestimulado a participação de apoiadores. Apesar disso, Cavalcante fez uma provocação aos adversários políticos. “Mas faço um desafio à esquerda de colocar nas ruas um terço da quantidade de gente que nós colocamos.”

O evento foi encerrado por volta das 16h, logo após o discurso de Jair Bolsonaro. A manifestação teve como pauta principal a defesa do ex-presidente e críticas às decisões do Judiciário. Ainda assim, o esvaziamento da avenida Paulista neste domingo foi evidente mesmo entre os simpatizantes do ex-mandatário.