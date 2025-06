Presidente Lula participa da Cúpula do G7, no Canadá, nessa terça-feira

Tema principal do evento será a segurança energética

Publicado em 16/06/2025 às 16:00

Alterado em 16/06/2025 às 19:02

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai participar da Cúpula do G7, nessa terça-feira (17), a convite do governo do Canadá, em Kananaskis, na província de Alberta. Lula está confirmado na reunião do segmento de engajamento externo, parte da programação da Cúpula. É a nona vez que ele é convidado para o encontro.

O tema principal da reunião com o presidente brasileiro será segurança energética, com ênfase em tecnologia e inovação, diversificação e viabilização de cadeias produtivas de minerais críticos, infraestrutura e investimento. Também serão debatidas a preservação de florestas e a prevenção de incêndios.

“A participação do presidente Lula na reunião do G7 é muito importante, porque nós teremos a COP30 no Brasil. É uma oportunidade para que o presidente possa falar da organização da COP30 e convidar os outros líderes para que venham ao Brasil. E o tema principal de discussão do G7 tem uma ligação direta com o que será tratado na COP30”, ressaltou o secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Mauricio Lyrio, durante briefing à imprensa sobre a viagem, na última sexta-feira (13).

O Brasil mantém com os membros do G7 coordenação sobre temas da agenda internacional, seja de forma bilateral, seja no âmbito do G20 e de organismos internacionais nos quais o Brasil e os membros do grupo interagem.

PROGRAMAÇÃO — A partida do presidente rumo ao Canadá ocorreu nesta segunda-feira (16) pela manhã. Neste mesmo dia, está prevista uma recepção às 17h30 (horário do Canadá — três horas a menos que no Brasil), oferecida pela premiê da província de Alberta, Danielle Smith, com a participação dos demais países convidados. Às 18h30, haverá um jantar de boas-vindas oferecido pela governadora-geral do Canadá, Mary Simon, na cidade de Calgary.

BILATERAIS - Nessa terça (17), a previsão é que a recepção de boas-vindas seja seguida de uma foto oficial do G7 e demais nações convidadas por volta de 11h. Em seguida, haverá um período para reuniões bilaterais — até o momento, está confirmado um encontro entre Lula e o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney.

ALMOÇO DE TRABALHO - Depois, haverá a sessão de engajamento externo, que será um almoço de trabalho com 17 países convidados. O tema será “o futuro da segurança energética: diversificação, tecnologia e investimentos para assegurar acesso e sustentabilidade em um mundo dinâmico”. O encerramento da agenda está previsto para às 15h30.

DEMAIS PARTICIPANTES — Deverão estar presentes na Cúpula do G7 os líderes da África do Sul, Austrália, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Índia e México, além de dirigentes dos seguintes organismos internacionais: ONU, Banco Mundial, Comissão Europeia e Conselho da União Europeia.

SOBRE O GRUPO — O G7 foi criado em 1975, por iniciativa do presidente francês Valéry Giscard d’Estaing, com o objetivo de reunir os países mais industrializados do mundo à época para tratar de questões de política econômica de interesse comum. Em 2025, o grupo completa 50 anos de existência. Atualmente, os países-membros são: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. (com informações da Assessoria de Comunicação da Presidência da República)