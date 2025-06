Ex-ministro Gilson Machado é preso pela PF sob suspeita de tentar facilitar fuga de Mauro Cid

Ex-ministro de Bolsonaro teria atuado para obter passaporte português a fim de facilitar fuga do país do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro

Publicado em 13/06/2025 às 11:46

Alterado em 13/06/2025 às 11:50

Por Paulo Emílio - O ex-ministro do Turismo Gilson Machado foi preso nesta sexta-feira (13), em Recife (PE). A informação foi confirmada pela Polícia Federal à coluna da jornalista Andréia Sadi, da GloboNews.

A prisão está relacionada a uma investigação que apura suposta tentativa de emissão de um passaporte português em nome do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro (PL), com a intenção de viabilizar sua saída do país.

De acordo com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República (PGR), há indícios de que Gilson Machado teria participado da articulação para que Mauro Cid deixasse o território brasileiro utilizando documentação estrangeira.

Segundo o jornal O Globo, a Procuradoria-Geral da República (PGR) apontou possíveis indícios de que o ex-ministro do Turismo Gilson Machado Neto tenha agido para dificultar o andamento da Ação Penal 2.688/DF, que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado envolvendo Jair Bolsonaro e Mauro Cid.

De acordo com o procurador-geral da República, Paulo Gonet, há "elementos sugestivos" de que Machado buscou um passaporte português para Mauro Cid com a intenção de viabilizar sua saída do país e, assim, impedir a aplicação da lei penal. “Essa atuação ocorreu possivelmente para viabilizar a evasão do país do réu Mauro Cesar Barbosa Cid, com o objetivo de se furtar à aplicação da lei penal, tendo em vista a proximidade do encerramento da instrução processual”, escreveu Gonet.