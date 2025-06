'Fui muito otário', diz ex-ministro de Bolsonaro após ex-presidente chamar apoiadores de 'malucos'

Publicado em 12/06/2025 às 12:41

Alterado em 12/06/2025 às 12:42

Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, reagiu surpreso e irritado com o comentário do ex-mandatário durante seu interrogatório ao Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde de terça (10).



Durante declaração, Bolsonaro havia chamado de "malucos" os apoiadores que pediram por intervenção militar. Weintraub, por sua vez, reagiu ao compartilhar o trecho dito pelo ex-presidente e afirmou ter sido "muito otário".



Em outra publicação, o ex-ministro compartilhou outra notícia sobre o depoimento de Bolsonaro e o criticou por ter pedido desculpas ao ministro Alexandre de Moraes. "Eu nunca pedi desculpas a eles! Eu nunca neguei o que falei deles!", escreveu. (com Sputnik Brasil)