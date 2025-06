Homenagem com Torre Eiffel nas cores brasileiras encerra primeiro dia da visita de Estado de Lula à França

Principal cartão postal de Paris foi iluminado em verde e amarelo em uma referência à presença do presidente brasileiro e de sua delegação no país europeu; nesta sexta, Lula recebeu o título de Doutor Honoris Causa, na Universidade Paris 8

Publicado em 06/06/2025 às 05:01

Alterado em 06/06/2025 às 08:18

O primeiro dia da visita de Estado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à França terminou com uma homenagem especial ao Brasil no principal cartão postal do país europeu. A Torre Eiffel, em Paris, foi iluminada com as cores verde e amarela, numa referência à presença da delegação nacional no país. “Esta noite a Torre Eiffel veste as cores do Brasil”, resumiu Lula, em postagem nas redes sociais. Na foto com o monumento ao fundo, Lula aparece ao lado da primeira-dama, Janja Lula da Silva, do presidente Emmanuel Macron e da primeira-dama da França, Brigitte Macron.

A jornada do presidente brasileiro nesta quinta-feira, 5 de junho, foi intensa. Teve início com uma recepção oficial na Esplanada dos Inválidos, numa cerimônia de boas-vindas, seguida por ampla reunião bilateral com Emmanuel Macron e de declaração conjunta à imprensa no Palácio do Eliseu. Entre os destaques da fala do líder brasileiro, uma perspectiva otimista em torno da finalização do acordo entre a União Europeia e o Mercosul e o posicionamento sobre os conflitos na Ucrânia e em Gaza.

No período da tarde, Lula recebeu uma homenagem especial da Academia Francesa, teve uma reunião com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo e conversou com integrantes da comunidade brasileira na França. No início da noite, participou de jantar de Estado oferecido pelo governo francês.

RETOMADA - A visita de Lula é a primeira de um chefe de Estado brasileiro à França em 13 anos e junta-se a um amplo processo de retomada das relações entre as nações, iniciada a partir de 2023 e que teve como um dos destaques a visita de Macron ao Brasil no ano passado. É a terceira visita de Estado do presidente Lula ao país. As anteriores foram em 2005, durante a presidência de Jacques Chirac, e em 2009, na presidência de Nicolas Sarkozy.

ASSINATURAS - “Discutimos uma ampla agenda bilateral. Os mais de 20 instrumentos assinados hoje refletem a diversidade e a densidade da nossa relação”, afirmou o presidente brasileiro. “Temos a mesma visão de mundo, um humanismo a serviço do progresso. Evocamos a nossa parceria a serviço dos grandes desafios globais”, reforçou Macron.

AGENDA - Nesta sexta, o presidente segue repleto de compromissos. No início da manhã francesa, às 9h30 (4h30 do Brasil), Lula recebe o título de Doutor Honoris Causa na Universidade Paris 8. Na sequência, visita a exposição “Nosso Barco Tambor Terra”, de Ernesto Neto, na companhia de Emmanuel Macron e da primeira-dama, Brigitte. Por volta das 12h em Paris, o presidente participa da cerimônia de certificação do Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal. À tarde, Lula acompanha o encerramento do Fórum Empresarial Brasil - França e tem audiências bilaterais.

COMÉRCIO – A França é a terceira maior origem de investimentos diretos no Brasil, com US$ 66,34 bilhões em estoque. Em 2024, a corrente comercial entre Brasil e França atingiu US$ 9,1 bilhões, crescimento de 8% na comparação com o ano anterior. Estima-se que mais de mil empresas francesas atuem no Brasil, sendo diretamente responsáveis pela geração de cerca de 500 mil postos de trabalho no mercado brasileiro.

CULTURA — Em 2025, Brasil e França celebram 200 anos de relações bilaterais. Além da visita de Estado ao país europeu, o bicentenário será marcado pelas temporadas culturais cruzadas. São mais de 300 eventos previstos no âmbito do Ano Brasil-França 2025 que já se iniciaram e vão até setembro. Os eventos relativos ao Ano França-Brasil 2025 ocorrerão de setembro a dezembro. (com informações da Assessoria de Comunicação da Presidência)