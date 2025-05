Aécio quebrou Minas e Zema quer vender, diz deputado

Publicado em 31/05/2025 às 18:20

Alterado em 31/05/2025 às 18:20

Por Bianca Penteado - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) usou as redes sociais neste sábado (31) para criticar o também deputado Aécio Neves (PSDB) e o atual governador Romeu Zema (Novo). Segundo ele, Aécio teria sido responsável por “quebrar” Minas Gerais, enquanto Zema estaria tentando “vender” o estado.

Em publicação no X, Correia relembrou decisões tomadas por governos anteriores do PSDB, como a renegociação da dívida com a União durante o governo FHC, a Lei Kandir (que isentou exportações de produtos agrícolas e de mineração do ICMS) e a privatização da Vale do Rio Doce. Para Correia, as medidas comprometeram a capacidade financeira do estado. “Endividaram Minas e mataram a galinha dos ovos de ouro”, afirmou.

Ele também responsabilizou os ex-governadores Aécio Neves e Antonio Anastasia por aumentarem o endividamento com empréstimos que, segundo Correia, são impagáveis. Já sobre Zema, o petista disse que o governador tenta transferir a culpa ao PT, apesar de ter aumentado a dívida estadual de R$ 100 bilhões para R$ 170 bilhões. “Agora quer vender Minas Gerais na bacia das almas”, escreveu.

“Ou seja, os neoliberais privatistas de direita quebraram Minas, os de extrema direita querem vender, e a esquerda vai salvar a economia mineira”, concluiu.

A fala de Rogério Correia ocorre dias depois de o próprio Aécio Neves criticar Zema, acusando-o de colocar “Minas Gerais à venda”. A declaração se refere a um projeto enviado à Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa que propõe a entrega de bens e imóveis do estado à União. A proposta abre a possibilidade de venda de patrimônio para a iniciativa privada.