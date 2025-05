Embaixador da Itália no Brasil realiza missão na Paraíba

Cortese avalia oportunidades de desenvolver vários setores

O embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, cumpriu nessa terça-feira (13) uma missão no estado da Paraíba, nordeste do país, onde foi recebido na residência oficial do governador João Azevêdo, em João Pessoa.

Em uma publicação no X, a Embaixada da Itália no Brasil revelou que o objetivo do encontro era "discutir oportunidades de desenvolvimento nos setores de turismo, cooperação agrícola e parcerias científico-tecnológicas".

"Somos o estado mais competitivo, com a maior segurança da região Norte e a melhor infraestrutura da região. Além disso, temos classificação AAA da S&P Global Ratings e nosso PIB cresce acima da média brasileira", declarou Azevêdo.

Cortese ressaltou que "João Pessoa é uma cidade em rápido crescimento, com claro potencial turístico", lembrando que "temos 1,5 mil cidadãos italianos morando aqui, além de seus descendentes".

Durante sua passagem, o embaixador visitou também a Universidade da Paraíba, onde discutiu "o fortalecimento da cooperação acadêmica com as universidades italianas" e foi "calorosamente recebido na Assembleia Legislativa por seu presidente, Adriano Galdino, com quem discutiu diplomacia parlamentar, oportunidades de cooperação e o fortalecimento das relações bilaterais".

Por fim, Cortese agradeceu ao arcebispo da Paraíba, dom Pedreira da Cruz, e ao diretor da Fundação Cultural de João Pessoa, Marcus Alves, "pelo magnífico concerto 'Um Violoncelo pela Paz', patrocinado pela Tim Brasil no esplêndido Mosteiro e Centro Cultural de São Francisco", onde conheceu a comunidade italiana.