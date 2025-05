Lula felicita Leão XIV e pede defesa de legado de Francisco

Publicado em 08/05/2025 às 17:45

Alterado em 08/05/2025 às 19:16

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou o cardeal americano Robert Prevost por sua eleição como sucessor do papa Francisco no comando da Igreja Católica.

Em mensagem nas redes sociais, o petista desejou que Leão XIV "dê continuidade ao legado" de Jorge Bergoglio, "que teve como principais virtudes a busca incessante pela paz e pela justiça social, a defesa do meio ambiente, o diálogo com todos os povos e todas as religiões e o respeito à diversidade dos seres humanos".

"Não precisamos de guerras, ódio e intolerância. Precisamos de mais solidariedade e mais humanismo. Precisamos de amor ao próximo, que é a base dos ensinamentos de Cristo. Que o Papa Leão XIV nos abençoe e nos inspire na busca permanente pela construção de um mundo melhor e mais justo", salientou Lula, que mantinha relação próxima com Francisco, além de afinidade em temas sociais com o finado pontífice. (com Ansa)