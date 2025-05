Lula embarca esta semana para compromissos diplomáticos na Rússia e na China

...

05/05/2025

05/05/2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia, nos próximos dias, mais uma rodada de viagens internacionais. A primeira parada será em Moscou, onde Lula atende a um convite oficial do presidente Vladimir Putin para participar das celebrações pelos 80 anos da vitória soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial.



O evento, marcado para 9 de maio, é considerado a principal data comemorativa do calendário russo e conta com um desfile cívico-militar de grandes proporções na capital.



Durante a permanência na Rússia, entre os dias 8 e 10 de maio, está prevista uma reunião bilateral entre os dois chefes de Estado, abordando temas estratégicos da relação entre Brasil e Rússia.



Em seguida, Lula seguirá para a China, onde cumprirá uma série de compromissos nos dias 12 e 13 de maio. A visita ocorre no contexto da Cúpula China-Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos), iniciativa que busca aprofundar a cooperação entre o país asiático e a região.

Um dos principais momentos da agenda será o encontro entre Lula e o presidente chinês Xi Jinping, que acontece em meio ao aumento das tensões econômicas entre China e Estados Unidos. A guerra comercial entre as duas potências, intensificada desde o governo de Donald Trump, continua a provocar instabilidade nos mercados globais e levanta preocupações sobre os riscos de uma desaceleração econômica mundial.



Essa será a segunda visita oficial de Lula à China durante seu atual mandato. A primeira ocorreu em abril de 2023, sendo posteriormente retribuída por Xi Jinping em novembro do mesmo ano, após a Cúpula do G20 no Brasil. Os dois líderes também se encontraram na reunião dos BRICS, realizada na África do Sul em 2023. (com Sputnik Brasil)