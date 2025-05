POLÍTICA

'Flanco exposto': Brasil se esqueceu da Defesa em sua estratégia de inteligência artificial

Com uso e eficácia mais do que comprovados no mundo militar moderno, a inteligência artificial (IA) aplicada à Defesa foi esquecida pelo Brasil em seus documentos estruturantes do tema, criando uma lacuna não só na proteção do país, mas também em seu desenvolvimento tecnológico

Por POLÍTICA JB com Sputnik Brasil

Publicado em 03/05/2025 às 07:02

Alterado em 03/05/2025 às 08:15

O ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o comandante do Exército, general Tomás Paiva, durante cerimônia em Brasília Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil