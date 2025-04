Deputado do União Brasil cotado para assumir Ministério das Comunicações nega convite de Lula

Publicado em 22/04/2025 às 22:31

Alterado em 23/04/2025 às 11:14

Cotado para assumir o Ministério das Comunicações, o deputado federal Pedro Lucas (União-MA) recusou, nesta terça-feira (22), o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir a pasta. O cargo está vago desde 9 de abril, quando Juscelino Filho (União-MA) pediu demissão.



O parlamentar divulgou uma nota oficial, nas suas redes sociais, na noite desta terça, pedindo desculpas a Lula e se explicando.

"Com espírito de responsabilidade e profundo respeito pela democracia brasileira, venho a público agradecer ao presidente Lula pelo honroso convite. A confiança depositada em meu nome me tocou de maneira especial e jamais será esquecida", escreveu Pedro Lucas.

Indicação do União Brasil

Na quinta-feira (10), o Palácio do Planalto havia confirmado a indicação do deputado Pedro Lucas para substituir Juscelino Filho.

"O União apresentou o nome do Pedro Lucas. O presidente aceitou e fez o convite ao líder para assumir. O Pedro Lucas só pediu até depois da Páscoa para assumir o ministério, para encaminhar questões pessoais, de mandato e liderança, informou na data a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

Juscelino pediu demissão na terça (8), após ser denunciado pela PGR por suspeita de desvio de emendas parlamentares quando exercia o cargo de deputado federal.

A denúncia enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF), aponta que o deputado desviou emendas via Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e beneficiou a irmã, que era prefeita de Vitorino Freire (MA) na época. O ministro nega as acusações. Cabe agora ao STF decidir se o torna réu.

Em carta endereçada ao povo brasileiro, Juscelino destacou que a renúncia do cargo foi "uma das decisões mais difíceis de sua trajetória pública".

Esta foi a primeira denúncia apresentada pela PGR contra um integrante do primeiro escalão da atual gestão de Lula, e o relator do caso no STF é o ministro Flávio Dino. Juscelino foi indiciado em junho do ano passado pela Polícia Federal pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. (com Sputnik Brasil)