Pezão prepara churrasco para Lula em Piraí nesta terça

Publicado em 15/04/2025 às 08:32

Alterado em 15/04/2025 às 08:32

O ex-governador Luiz Fernando Pezão é, hoje, prefeito de Piraí, interior do Rio Foto: Agenda do Poder

O ex-governador Pezão receberá um convidado ilustre para o almoço, nesta terça-feira (15), em sua casa no centro de Piraí, cidade que administra pela terceira vez. Entre um e outro compromisso na região, o presidente Lula vai dividir nacos de picanha, maminha e torresmo com prefeitos da região em encontro organizado pelo alcaide piraiense.

No aniversário de Pezão, mês passado, o aniversariante recebeu ligação do presidente durante a qual convidou Lula para um encontro em sua casa. Combinaram a agenda para o momento em que o mandatário viesse em missão oficial à região.

Pela manhã, Lula vai a Paracambi, administrada pelo petista Andrezinho Ceciliano, visitar as obras de duplicação do trecho da serra das Araras, da rodovia presidente Dutra. Após o almoço, participa em Resende do lançamento de um novo modelo de veículo na fábrica da Nissan.