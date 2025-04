Bolsonaro passa por cirurgia para 'liberação de aderências intestinais', diz hospital DF Star

Publicado em 13/04/2025 às 10:43

Alterado em 13/04/2025 às 15:51

Por Plínio Teodoro - Em nota divulgada na manhã deste domingo (13), compartilhada por Michelle Bolsonaro (PL) em storie no Instagram, o hospital DF Star, de Brasília, informou que Jair Bolsonaro (PL) está sendo submetido a um "procedimento cirúrgico de laparotomia exploradora, para liberação de aderências intestinais e reconstrução da parede abdominal".

O procedimento acontece dois dias após Bolsonaro procurar atendimento no Hospital de Santa Cruz, cidade do interior do Rio Grande do Norte, por sentir constipação e inchaço abdmoninal.

O ex-presidente foi transferido, em helicóptero enviado pela governadora Fátima Bezerra (PT), para a capital, Natal. E, na noite deste sábado (12), levado à Brasília.

Segundo o boletim da manhã deste domingo, após reavaliação clínico-cirúrgica, Bolsonaro "foi submetido a novos exames laboratoriais e de imagem que evidenciaram persistência do quadro de subobstrução intestinal, apesar das medidas iniciais adotadas".

"As equipes que o assistem optaram de comum acordo pelo tratamento cirúrgico", diz a nota, assinada pelos médicos Cláudio Birolini, Leandro Echenique, Ricardo Camarinha, Guilherme Meyer e Alisson Barcelos Borges.

O cardiologista Leandro Echenique, da equipe médica que acompanha o ex-presidente, afirmou no fim da noite de sábado (12) que o quadro de Bolsonaro é estável e que "os exames de imagem serão fundamentais para as próximas condutas e a definição do tratamento”.

"É uma cirurgia aberta, que vai corrigir essa parte da obstrução das alças (intestinais). Vai tirar a tela que ele tem, recolocar, então vai ser feita (a desobstrução). Então é uma cirurgia bem extensa. Veja bem, é um abdome que já foi muito manipulado, desde 2018, quando ocorreu a facada", disse o médico em relação à possível intervenção.

Nas redes sociais, Bolsonaro afirmou que Cláudio Birolini, que também faz parte da equipe médica e acompanhou a transferência para a capital, teria dito que "este foi o quadro mais grave desde o atentado que quase me tirou a vida em 2018".

"Depois de tantos episódios semelhantes ao longo dos últimos anos, fui me acostumando com a dor e com o desconforto. Mas, desta vez, até os médicos se surpreenderam", escreveu o ex-presidente na rede X, dramatizando cada passo da internação.

Segundo Echenique, o voo feito em um avião UTI foi tranquilo e houve uma melhora do quadro da dor, mas isso não garante que houve desobstrução do intestino.

"Isso não significa que houve melhora no quadro de obstrução intestinal. Nos demais aspectos, de pressão, cardíaca, está estável. Mas o quadro abdominal está mantido. Não houve melhora".

Popcorn

Ainda em Natal, durante entrevista coletiva com os médicos locais, Birolini explicou que a obstrução intestinal pode ter sido provocado por alimentos, citando como exemplo a casca da pipoca, que pode fazer as partes do intestino ficarem coladas.

"É igual a um ralo, vai juntando cabelo e vai obstruindo", afirmou. Em seu discurso no ato da Paulista, Bolsonaro leu uma mensagem em inglês dizendo que "Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d’État in Brazil".

A frase, que significa "Vendedores de pipoca e sorvete foram condenados por tentativa de golpe de estado no Brasil", rapidamente viralizou nas redes sociais.

Na sexta-feira, em entrevista à CNN, Antônio Luiz Macedo, não descartou uma nova cirurgia e fez suspense sobre o quadro de saúde de Bolsonaro, a quem acompanha desde o episódio da facada, em 2018.

"Bolsonaro já fez comigo cinco cirurgias abdominais, três extremamente delicadas, extremamente graves, que foram cirurgias demoradíssimas, e mais duas que foram menores”, disse Macedo.

Em seguida, ele não descartou nova intervenção. “Do jeito que eu vi, como as coisas estão sendo levadas hoje, eu não descarto a possibilidade dele ter que ser encaminhado aqui para São Paulo, para que o doutor Leandro Echenique, que é o clínico dele em todas as cirurgias e eu possamos fazer o trabalho de socorrer o presidente”, afirmou.

Cena

Em vídeo divulgado na tarde deste sábado (12), Jair Bolsonaro (PL) voltou a fazer uso político de sua internação - algo que tem sido comum quando precisa enfrentar alguma situação complicada - e, em uma encenação na maca, com aparelhos, contrariou o médico pessoal, Cláudio Birolini.

Menos de uma hora antes da divulgação do vídeo, Birolini, que viajou de São Paulo para Natal para monitorar o quadro do ex-presidente, afirmou categoricamente que "no momento" está descartada qualquer intervenção cirúrgica.

A declaração se deu com a junta médica que acompanha o ex-presidente no Hospital Grande Rio, em Natal. Diretor médico da instituição, Luiz Roberto Leite Fonseca anunciou que por decisão pessoal Bolsonaro será transferido para Brasília durante a tarde por uma aeronave médica, com Unidade de Tratamento Intensivo.

No vídeo, Bolsonaro confirma a possibilidade ir de avião com UTI para a capital federal e contraria Birolini ao dizer que pode passar por cirurgia.

"Estou no Hospital Rio Grande, aqui em Natal. Ontem fui socorrido de emergência no hospital de Santa Cruz, Rio Grande do Norte. Há uma possibilidade de eu ser deslocado para Brasília para continuarmos o tratamento, com a possível intervenção cirúrgica", encenou.

Michelle incita com Adélio

A velha estratégia de levar "Adélio" ao topo dos assuntos nas redes e incitar a horda bolsonaristas em momentos ruins para o clã foi sacada da cartola na noite desta sexta-feira (11) por Michelle Bolsonaro (PL) ao divulgar uma conversa com Jair Bolsonaro (PL), que está internado em Natal, no Rio Grande do Norte.

Bolsonaro teria tido constipação ainda por efeito da facada, segundo o médico Antônio Luiz Macedo, e foi internado quando viajava para o interior do Rio Grande do Norte, em caravana que começou flopada, para divulgar a pauta da "anistia" - uma das formas de livrá-lo da cadeia pela ação golpista.

Após o marido divulgar foto internado no Hospital Rio Grande - outra antiga tática para causar comoção entre apoiadores -, Michelle divulgou imagem de conversa em vídeo e deu sequência à estratégia.

"Nossa vida nunca mais foi a mesma depois do fatídico 6 de setembro de 2018 - quando um ex-psolista atentou contra a vida do meu marido", afirmou Michelle, referindo-se à facada desferida por Adélio Bispo dos Santos para politizar a mais recente internação do marido.

"Para alguns, desprovidos de inteligência e bom senso, tudo não passou de uma farsa, por ele ter tido hemorragia interna - chegando a ponto de desacreditar até mesmo a equipe médica que prestou os primeiros socorros em Minas Gerais", seguiu a ex-primeira-dama, ceivando ódio entre apoiadores radicais do ex-presidente.