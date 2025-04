Bolsonaro sente dores abdominais e é internado de urgência

Ex-presidente cumpria visita ao Rio Grande do Norte

Publicado em 11/04/2025 às 11:00

Alterado em 11/04/2025 às 12:50

.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sentiu dores abdominais e foi atendido em caráter de urgência nesta sexta-feira (11) no Hospital Regional de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte.

De acordo com o senador Rogério Marinho (PL), Bolsonaro foi transferido de helicóptero para um hospital em Natal, capital potiguar.

O ex-mandatário sentiu indisposição enquanto seguia de carro em direção ao município de Tangará.