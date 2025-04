Senado aprova PL da Reciprocidade por 70 votos no plenário, em unanimidade; texto vai à Câmara

...

Randolfe Rodrigues, líder do governo no Senado: 'Bom tom' Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Com 70 votos favoráveis e nenhum contrário, o Senado Federal aprovou, nesta terça-feira, 1, o "PL da Reciprocidade", projeto de lei que estabelece critérios para que o Brasil responda a "medidas unilaterais" adotadas por países ou blocos econômicos que afetem a competitividade internacional do País.

A matéria já havia sido aprovada mais cedo pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, em caráter terminativo, ou seja, sem a necessidade de que o texto fosse para a análise do plenário. No entanto, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), considerou de "bom tom" que a apreciação não se restringisse ao colegiado.

A matéria segue, então, para a Câmara dos Deputados. Na expectativa de Randolfe, o ideal é que os deputados aprovem o texto até esta quarta-feira, 2, como um gesto de resposta ao "tarifaço" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a ser anunciado na data.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), disse que a matéria é "fundamental" para que o Parlamento brasileiro demonstre altivez diante dos demais países. Já a relatora Tereza Cristina (PP-MS) frisou que não se trata de uma retaliação a um único país, mas uma alternativa para que o Brasil responda a eventuais excessos contra o seu mercado.