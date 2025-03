Descontrolado, deputado bolsonarista faz escândalo ao ser barrado no julgamento de Bolsonaro

Parlamentares apoiadores do ex-presidente não foram autorizados a acompanhar a sessão da Primeira Turma

Publicado em 25/03/2025 às 19:40

Alterado em 25/03/2025 às 19:40

Jair Bolsonaro com seus advogados e aliados durante o julgamento na Primeira Turma do STF Foto: Antonio Augusto/STF

Por Ivan Longo - O deputado federal bolsonarista Coronel Meira (PL-PE) se descontrolou e fez um escândalo na porta do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (25), após ser barrado no julgamento de Jair Bolsonaro e outros 7 denunciados por tentativa de golpe de Estado.

Junto a outros parlamentares de extrema direita, Meira queria acompanhar diretamente do plenário da Primeira Turma a sessão que vai definir se Bolsonaro e os outros denunciados se tornarão réus pela trama golpista. Assim como seus colegas, entretanto, ele foi vetado.

Ao descobrir que não poderia acompanhar o julgamento in loco, o Coronel Meira surtou. Aos berros, o bolsonarista proferiu uma série de palavrões e xingou seguranças.

'Sou deputado, sou coronel! Ou me respeita, ou me respeita. Vai se f...!', disparou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Seja Subversivo (@sejasubversivo)





Outros deputados barrados

Diversos parlamentares bolsonaristas tentaram entrar no plenário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira (25), mas foram barrados.

Carlos Jordy (PL-RJ), Gustavo Gayer (PL-GO), Sargento Fahur (PSD-PR), Osmar Terra (PL-SP) e outros bolsonaristas tentaram entrar no Supremo.

Conhecidos por tumultuar sessões na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, a expectativa era que a "tropa de choque" de Bolsonaro tentaria atrapalhar o julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus.

Como eles não pediram ao Supremo para participar do julgamento, a presença dos bolsonaristas foi impedida pela segurança do Tribunal. O advogado Sebastião Coelho, que representa o ex-assessor de Jair Bolsonaro Filipe Martins, também estava reclamando na porta do Supremo.

Segundo o repórter Renato Souza, foram autorizados a entrar no plenário os deputados Zucco (PL-RS), Zé Trovão (PL-SC), Maurício do Vôlei (PL-MG), Evair de Melo (Progressistas-ES), Paulo Bilynskyj (PL-SP), Mario Frias (PL-SP) e Delegado Caveira (PL-PA).