'Parceria histórica que se fortalece', diz Lula, na chegada ao Japão

Presidente e comitiva desembarcam em Tóquio para visita que celebra os 130 anos de amizade entre as nações e tem perspectiva de ampliar relações comerciais

Publicado em 24/03/2025 às 13:25

Alterado em 24/03/2025 às 13:51

O p4esiden5e Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado de comitiva composta por ministros e parlamentares, desembarcou nesta segunda-feira, 24 de março, no Aeroporto Internacional de Tóquio (Haneda), às 10h02, no horário local (+12 horas em relação ao de Brasília).

“Cheguei a Tóquio para uma visita oficial em celebração aos 130 anos de amizade entre Brasil e Japão. Aqui no Japão, terei encontros com o Imperador Naruhito e o Primeiro-Ministro, Shigeru Ishiba, além de encontro com empresários e de acompanhar a assinatura de acordos estratégicos em ciência e tecnologia, saúde e educação. Uma parceria histórica que se fortalece rumo a um futuro de inovação, crescimento e novas oportunidades para nossos povos”, postou o presidente eu seu perfil no Instagram.

A visita prossegue até quinta-feira, 27 de março, quando o presidente parte para Hanói, no Vietnã, para a segunda parte da viagem à Ásia. Esta será a quinta visita de Lula ao Japão e a primeira visita de Estado.

UMA POR ANO - O Japão realiza apenas uma visita de Estado por ano. A última aconteceu em 2019 com o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Desde então, em função da pandemia, não houve nenhuma. A relação entre Brasil e Japão foi elevada à Parceria Estratégica e Global em 2014, durante a visita do então primeiro-ministro Shinzo Abe ao Brasil.

ALTO NÍVEL - Desde 2023, com o fim da pandemia, os contatos de alto nível se intensificaram. Em 2023, o presidente Lula participou da Cúpula do G7, em Hiroshima. Em maio de 2024, o então primeiro-ministro Fumio Kishida realizou visita oficial ao Brasil, e em novembro, o primeiro-ministro Shigeru Ishiba participou da Cúpula do G20, no Rio de Janeiro, quando teve um encontro bilateral com o presidente Lula.

IMPERADOR – Nesta terça-feira (25/3), ocorre a Cerimônia de Boas-Vindas no Palácio Imperial ao presidente Lula e comitiva. Na sequência, o presidente tem encontro com o Imperador Naruhito e a Imperatriz Masako. À noite, o presidente participa de jantar em sua homenagem no Palácio Imperial.

AGENDA CHEIA – Na quarta-feira (25/3), Lula terá o dia mais cheio da visita ao Japão. A agenda prevê reunião com sindicatos japoneses e participação no Fórum Empresarial Brasil-Japão. Pelo lado brasileiro, estarão empresários dos setores de alimentos, agronegócio, aeroespacial, bebidas, energia, logística e siderurgia, entre outros. No fim da tarde, Lula se reúne com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, no Palácio Akasaka. Na sequência, ambos participam de Cerimônia de Assinatura de Atos e, depois, será oferecido um jantar a Lula e à comitiva. Prevê-se a assinatura de acordos bilaterais em áreas como ciência e tecnologia, combustíveis sustentáveis, educação, pesca, recuperação de pastagens/terras agrícolas, entre outras.

INVESTIMENTOS - “O Brasil e o Japão têm uma relação comercial de 11 bilhões de dólares. É pouco para a grandeza do Japão e do Brasil. Eu espero dessa visita que o Japão conheça mais o Brasil. Estou levando vários ministros, sindicalistas, parlamentares. O que queremos é que a gente possa atrair mais investimentos e que o Brasil possa fazer parcerias com empresas japonesas para discutir sobretudo a questão da transição energética, que é uma coisa muito poderosa e que o mundo está precisando”, afirmou Lula na semana passada, durante entrevista concedida a jornalistas japoneses dos veículos Asahi, Yomiuri, Nikkei, JIJI press, TBS, NHK e Kyodo.

FLUXO - “Espero que cresça o nosso fluxo de comércio, que o Japão venda mais para o Brasil e que o Brasil venda mais para o Japão. Sei que o Japão importa praticamente 60% de todo o alimento que consome. E o Brasil hoje é um país que está se transformando num shopping center de alimentos do planeta. O que espero é mais amizade, mais democracia, mais multilateralismo, mais troca de experiência científica e tecnológica”, frisou Lula. (com Ascom da Presidência)

