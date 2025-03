Alucinado, Eduardo Bolsonaro anuncia licença do mandato para morar nos EUA

Publicado em 18/03/2025 às 13:54

Alterado em 18/03/2025 às 21:00

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) anunciou nesta terça-feira (18), em suas redes sociais, que se licenciará do mandato parlamentar para continuar residindo nos Estados Unidos, onde está atualmente, a fim de evitar uma suposta perseguição.

O anúncio do deputado é feito uma semana antes do julgamento, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que pode virar réu por tentativa de golpe de Estado.

Em sua postagem, Eduardo Bolsonaro disse que a estada nos EUA tem como intuito focar "justas punições que Alexandre de Moraes e a sua gestapo da Polícia Federal merecem". Ele afirma também que seu mandato está sendo usado por Alexandre de Moraes como "cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país".

O então parlamentar também alegou que o país vive um "regime de exceção", ao qual, com sua saída, não vai "se submeter". Eduardo também usou eufemismos para abordar a tentativa de golpe de Estado realizada em 8 de janeiro de 2023, quando a Praça dos Três Poderes foi tomada por manifestantes que depredaram o patrimônio público. Segundo ele, trata-se de um "golpe de Estado da Disneylândia".

O ministro do STF Alexandre de Moraes é um dos principais alvos do anúncio feito pelo deputado para justificar sua licença. Ele inclusive não informou por quanto tempo ficará fora do país, mas disse que só voltará quando Moraes for punido pelo que o deputado descreve como "abuso de poder e de autoridade".

"Alexandre, a minha meta de vida será fazer você pagar por toda a sua crueldade com pessoas inocentes. Estarei focado integralmente nesse objetivo e só retornarei quando você estiver devidamente punido pelos seus crimes e pelo seu abuso de autoridade", publicou, alucinado.

Eduardo Bolsonaro era cotado para assumir a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, mas afirmou na postagem que em seu lugar será nomeado o deputado federal Zucco (PL-RS). (com Sputnik Brasil)