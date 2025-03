Dirceu diz ter sido convocado por Lula a se candidatar a deputado federal em 2026

Ex-ministro e Lula se encontraram na festa de aniversário de Marta Suplicy. Segundo Dirceu, além de concorrer ao cargo em 2026, Lula pediu que auxiliasse nas eleições internas do PT

Publicado em 15/03/2025 às 15:03

Alterado em 16/03/2025 às 16:09

O ex-ministro José Dirceu afirmou nesse sábado (15) ter recebido duas missões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em um encontro na festa de aniversário de Marta Suplicy, em São Paulo, na noite de sexta-feira (14).

A festa contou com a presença de ministros, dirigentes partidários e lideranças históricas da esquerda. Na ocasião, Lula brincou com Dirceu ao cumprimentá-lo.

"Você está com cara de candidato a deputado", disse o presidente.

Posteriormente, Dirceu afirmou que foi convocado por Lula para duas tarefas. A primeira é auxiliar na organização das eleições internas do PT, que enfrenta uma disputa acirrada para definir quem será o novo presidente do partido. Segundo Dirceu, Lula pediu que ajudasse a eleger Edinho Silva como presidente nacional da legenda.

O segundo pedido foi se lançar candidato a deputado federal nas eleições de 2026, decisão que Dirceu afirmou ainda não ter tomado.

"Isso eu vou fazer no final do ano. Agora, temos de governar o Brasil, apoiar o presidente para sairmos dos problemas que estamos enfrentando no país e também com a situação internacional, que é muito grave", disse Dirceu.

As declarações de Dirceu foram dadas durante um ato em celebração dos 79 anos do ex-ministro, realizado no Espaço Cultural Elza Soares, na região central de São Paulo. (com Sputnik Brasil)