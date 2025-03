Presidentes da Câmara e do Senado já têm acordo, e Gayer deve ser cassado

Extremista provavelmente servirá de exemplo para colocação de ordem na zona que virou o Congresso. Ele fez insultos baixíssimos à ministra Gleisi e envolveu Alcolumbre

Publicado em 16/03/2025 às 09:19

Alterado em 16/03/2025 às 09:25

Por Henrique Rodrigues - Os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, respectivamente Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (UB-AP), já teriam um acordo claro no qual o deputado bolsonarista Gustavo Gayer (PL-GO) será cassado e servirá como exemplo para que o clima de zona generalizada chegue ao fim no Congresso Nacional. O extremista descompensado, que enxerga no parlamento uma arena onde vale tudo para suas ações absurdas e radicais, passou completamente do ponto esta semana.

Gayer proferiu insultos baixíssimos à ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, comparando-a a uma prostituta, e fazendo provocações cafajestes ao companheiro dela, o deputado federal Lindbergh Faria (PT-RJ), colocando até mesmo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (UB-AP).

“É impressão minha ou Lula ofereceu a Gleisi Hoffmann como um cafetão oferece sua funcionária em uma negociação entre gangues”, escreveu primeiro o bolsonarista em seu perfil na rede X (antigo Twitter). Mas a coisa não ficou só por aí. “Me veio a imagem de Gleisi, Lindbergh e Davi Alcolumbre fazendo um trisal. Que pesadelo!”, acrescentou ainda.

Nas conversas entre os líderes das duas Casas, ficou claro o tom de que a decisão não seria uma ação contra o bolsonarismo, embora seja claro e latente que a Câmara e o Senado se tornaram dois hospícios depois do surgimento desse movimento ideológico ultarradical de extrema direita. Para eles, a coisa precisa parar e o caso de Gayer, que passou de qualquer limite do aceitável, seria o ideal para se impor uma punição.

No dia seguinte, Alcolumbre disse que quer vê-lo cassado

O presidente do Senado da República, Davi Alcolumbre (UB-AP), disse na tarde desta quinta-feira (14), completamente furioso, que vai pedir a cassação do deputado federal bolsonarista Gustavo Gayer (PL-GO) após as postagens do parlamentar insultando de forma grotesca a ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, Gleisi Hoffmann, assim como o acionará na Justiça comum, nas esferas cível e criminal.