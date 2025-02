Lula em evento com prefeitos: 'A prefeitura é um alicerce para que a União dê certo'

O Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas reúne mais de 22 mil gestores em Brasília para ampliar parcerias e investimentos federais nos municípios

Publicado em 11/02/2025 às 19:29

Alterado em 11/02/2025 às 19:29

"A prefeitura é um alicerce para que a União dê certo. Esse país só será desenvolvido se a cidade for desenvolvida. Não há estado rico com cidade pobre. É preciso que haja um compartilhamento das coisas entre o Governo Federal e o governo municipal". Com essas palavras, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou a importância do pacto federativo na abertura do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, em Brasília, nesta terça-feira, 11 de fevereiro.

Organizado pelo Governo Federal, o evento prossegue até a quinta-feira (13/2) e reúne na capital 3.110 prefeitos e 560 vice-prefeitos, de mais de 3.200 municípios. É visto como um indicador importante do fortalecimento da democracia no país. “É uma alegria emocionante a gente poder constatar o avanço da consolidação do processo democrático brasileiro”.

Durante o discurso acompanhado por boa parte dos 22.632 inscritos no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Lula frisou que as discussões jamais serão pautadas por aspectos ideológicos. Reforçou que o evento é uma grande chance para os gestores entenderem como podem aproveitar programas e iniciativas federais. Citou que os 38 ministros de seu governo estarão representados e acessíveis em estandes, palestras, qualificações e seminários.

“O que queremos é estabelecer com vocês uma relação altamente civilizada. Não haverá hipótese de que um banco como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o BNB, o Basa ou o BNDES deixe de atender os interesses de um governador, de uma cidade por questão ideológica”.

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, registrou a importância do evento para fortalecer o conceito de pacto federativo. “Estamos aqui celebrando a Federação. A União, os Estados, os Municípios, os Poderes Executivo e Legislativo. Somos um país continental, onde o caminho é de fortalecer a Federação”.

SENADO E CÂMARA – A abertura foi acompanhada por ministros, governadores e parlamentares, entre eles os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Motta. “Esse importante encontro de acolhimento aos novos gestores permite que eles saiam daqui na certeza de que terão no Governo Federal um braço de apoio nas suas gestões”, afirmou Hugo Motta. “O município é o ente federativo que melhor conhece as peculiaridades locais. É onde o gestor público está mais próximo da população e é onde se concretizam as demandas mais necessárias aos brasileiros e brasileiras. É fundamental reafirmarmos o compromisso com o fortalecimento da gestão local”, reforçou Davi Alcolumbre.

PARCERIAS – Durante os três dias do encontro em Brasília, prefeitos e prefeitas, vices, vereadores e vereadoras, secretários e secretárias, técnicos(as) e gestores(as) terão a oportunidade de ampliar parcerias e investimentos federais e de se capacitarem em programas e ações para a captação de recursos. Diversos painéis em torno dos temas de desenvolvimento social, sustentabilidade e inovação e cidades inteligentes serão realizados. “Aqui está o Brasil. Municípios de todas as características, grandes, médios, pequenos, de todas as regiões, de todos os matizes políticos”, frisou o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. A pasta é responsável pela coordenação do evento. Para o governador do Pará, Helder Barbalho, o encontro é um convite a um pacto de união, “para que possamos juntos resolver os reais problemas do Brasil”.

DIÁLOGO E COMPROMISSO – O presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Edvaldo Nogueira, exaltou a iniciativa. “É um momento importante que estamos vivendo aqui hoje, que é a recepção aos recém-eleitos prefeitos e prefeitas para que o governo possa abrir as portas, mostrar os projetos e fazer esse diálogo direto, sem intermediários”, afirmou. “Esse encontro é o maior sinal de que o governo Lula tem compromisso com a cidade, com o pacto federativo e com a luta política na defesa da cidade”, reforçou Ary Vanazzi, presidente da Associação Brasileira de Municípios (ABM). “Estamos pugnando pelo aperfeiçoamento do pacto federativo”, disse Paulo Ziulkoski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios.

MINISTÉRIOS — Os gestores municipais terão conexão direta com ministérios e outros órgãos, como FNDE, Ibama, Iphan, Receita Federal, Serpro, SEBRAE e Correios. Bancos públicos, como CAIXA, Banco do Brasil e BNDES, farão atendimentos presenciais.

INICIATIVA — O evento é uma iniciativa da Presidência da República, com a coordenação da Secretaria de Relações Institucionais (SRI/PR), e com o apoio da Associação Brasileira de Municípios (ABM), da Confederação Nacional de Municípios (CNM) e da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). (com Ascom da Presidência)