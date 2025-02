Aspas do dia

Da ministra Cármen Lúcia, presidente do TSE

Publicado em 04/02/2025 às 08:17

'Para garantia de eleições livres e democráticas no Brasil, este Tribunal Superior Eleitoral trabalha ininterruptamente. Para as eleições de 2026, as providências já começaram a ser implementadas na sequência imediata ao término das eleições. Para a eleição de 2028, uma série de providências já precisou ser iniciada, como a questão do cálculo de eleitores e quantas urnas precisam.'