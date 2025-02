Lula recebe presidentes da Câmara e do Senado e exalta convivência pacífica entre Poderes

Líderes do Executivo e das Casas Legislativas reafirmam compromisso com a relação institucional harmônica e a prioridade em torno de uma agenda positiva para o país

Publicado em 03/02/2025 às 13:02

Alterado em 03/02/2025 às 18:25

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, na manhã desta segunda-feira, 3 de fevereiro, os presidentes do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF). Os parlamentares foram eleitos para liderar o Legislativo no último sábado, 1º de fevereiro.

Lula reafirmou que a estabilidade institucional depende da harmonia e convivência democrática entre os Poderes da República. “A fotografia aqui é a concretização do compromisso da democracia que todos firmamos há muito tempo. Quando fui candidato à Presidência da República, disse que um dos motivos era trazer o país à normalidade. E a normalidade de um país é a convivência tranquila e pacífica entre os Poderes. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário, cada um sabendo a tarefa que tem”, declarou.

Lula enfatizou que os presidentes das Casas não terão problema na relação política com o Executivo. “Eu jamais mandarei ao Senado ou Câmara projeto que seja de interesse pessoal do presidente ou de um partido. Todos serão de interesses vitais para o povo brasileiro”, garantiu Lula. O presidente afirmou, ainda, estar convencido de que a sociedade vai notar que a democracia foi restabelecida em sua plenitude.

O presidente reforçou que, nos últimos dois anos, o Governo Federal teve inúmeros momentos de parcerias estratégicas com o Congresso Nacional. Citou a PEC da Transição, aprovada antes mesmo do início do mandato, o arcabouço fiscal e a aprovação da reforma tributária. “Uma demonstração de que, na hora que você está governando, na hora que você está exercendo o mandato, a questão ideológica das eleições fica secundarizada e o que é prioritário são os interesses do povo brasileiro”, afirmou.

AGENDA PRODUTIVA — O presidente da Câmara, Hugo Motta, destacou que o momento marca o início da caminhada para o próximo biênio. “Estamos fazendo esta visita institucional para dizer que a Câmara e o Senado estarão à disposição para construir uma pauta positiva para o país. Essa harmonia é o que o Brasil precisa. Sempre buscando termos uma agenda que seja produtiva, que temas importantes possam ser tratados e que essa harmonia, esse diálogo entre os Poderes, possa perseverar, porque quem ganha com isso são os mais de 200 milhões de brasileiros que dependem desse nosso relacionamento”, declarou Motta.

ESPÍRITO COLABORATIVO — O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, assegurou que a atuação legislativa será equilibrada, para responder aos anseios da sociedade. “Esse gesto tem um simbolismo para a sociedade brasileira, que espera de nós as respostas adequadas aos nossos sonhos, aos nossos desejos, enquanto Poder Legislativo e Poder Executivo. Sei da capacidade do presidente Lula em liderar o Brasil, do compromisso com os brasileiros e o Poder Legislativo não pode se furtar em ajudar o governo do Brasil em melhorar a vida dos brasileiros. É um espírito colaborativo e um gesto para o Brasil de aproximação e maturidade institucional. Cada um, dentro das suas atribuições, tem que cumprir com suas obrigações e olhar para o que é melhor para o país e o povo brasileiro”, finalizou o presidente do Senado. (com Ascom da Presidência)