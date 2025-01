Governadores prisioneiros da polarização não reconhecem ações do governo, diz Mercadante

...

Publicado em 29/01/2025 às 17:39

Alterado em 29/01/2025 às 17:39

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento, Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, reclamou da falta de reconhecimento de parte dos governadores sobre os esforços de gestão do governo federal. "Às vezes, é difícil para alguns governadores, prisioneiros da polarização, que não reconhecem, mas o presidente Lula segue republicano e trabalhando com parceria", disse Mercadante em evento de anúncio de investimentos do BNDES para obras rodoviárias no Paraná.

As falas foram dirigidas ao governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD). Ele foi convidado para o evento desta quarta-feira, 29, mas não compareceu.

O empréstimo de R$ 6,4 bilhões do BNDES será feito para a EPR Litoral Pioneiro, concessionária que arrematou trechos das BR-277 em 2023.

Ao todo, serão duplicados 350km de rodovias federais e estaduais, além de triplicação da BR-277 (cerca de 80 km) que liga Curitiba ao litoral no Pontal do Paraná. O projeto prevê ainda a criação de um acesso ao Porto do Paranaguá, principal via de escoamento da produção agrícola do Estado. Os investimentos integram o Novo PAC.