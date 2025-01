Bolsonaro chora ao comentar proibição de ir à posse de Trump

Publicado em 18/01/2025 às 12:24

Alterado em 19/01/2025 às 10:02

O ex-presidente Jair Bolsonaro chorou ao comentar neste sábado (18) a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que impediu sua participação na cerimônia de posse de Donald Trump nos Estados Unidos.

Bolsonaro falou com a imprensa ao levar a ex-primeira-dama Michelle ao Aeroporto de Guarulhos (SP), onde ela embarcou com destino a Washington.

"Obviamente seria muito bom a minha ida lá. O presidente Trump gostaria muito, tanto é que ele me convidou. Estou chateado, estou abalado ainda, mas eu enfrento uma enorme perseguição política por parte de uma pessoa", disse o ex-mandatário com a voz embargada.



"Essa pessoa", acrescentou ele, em referência a Moraes, "decide a vida de milhões no Brasil, ele e mais ninguém". "Ele é o dono do processo, é o dono de tudo, quando quer ignora o Ministério Público, faz o que bem entende. Eles veem a direita como um mal no Brasil", afirmou.



Bolsonaro é um dos 37 indiciados no inquérito da Polícia Federal sobre uma trama encabeçada por militares de alto escalão para impedir a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e está com o passaporte apreendido desde fevereiro de 2024.



Na última quinta (16), Moraes rejeitou um pedido do ex-mandatário de extrema direita para reaver o documento e participar da posse de Trump.



"Eu sou preso político, apesar de estar sem tornozeleira eletrônica. Espero que a sua excelência [Moraes] não queira botar em mim, para humilhar de vez, uma tornozeleira eletrônica. Sim, estou constrangido. Queria estar acompanhando minha esposa. Lamentavelmente não vou poder comparecer", declarou. (com Ansa)