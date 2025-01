Bolsonaro é convidado para posse de Trump e pede ao STF liberação de passaporte

...

Publicado em 08/01/2025 às 14:58

Caberá ao ministro Alexandre de Moraes decidir sobre o pedido do ex-presidente Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

Por Ricardo Brito e Luciana Magalhães - O ex-presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira que foi convidado para a posse de Donald Trump na Presidência dos Estados Unidos, e que seu advogado pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que libere seu passaporte para que ele possa ir a Washington.

"Muito honrado em receber do Presidente dos EUA, @realDonaldTrump, convite para a sua posse e de seu vice-presidente @JDVance, no próximo dia 20/JAN", escreveu Bolsonaro em sua conta na plataforma X.

"Meu advogado, dr. Paulo Bueno, já encaminhou para o ministro Alexandre de Moraes pedido para eu reaver meu passaporte e assim poder atender a este honroso e importante evento histórico", acrescentou.

O advogado Fabio Wajngarten, que foi chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência no governo Bolsonaro e atua como assessor do ex-presidente, confirmou à Reuters o convite e o pedido da defesa de Bolsonaro para a liberação do passaporte.

O passaporte de Bolsonaro está retido pela Justiça em meio às investigações que pesam contra ele no STF, entre elas a que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado.