G20: Lula defende pilar social e jornada de trabalho equilibrada

Presidente fez discurso no encerramento do G20 Social

Publicado em 17/11/2024 às 06:08

Alterado em 17/11/2024 às 08:33

Presidente Lula durante discurso no encerramento da Cúpula do G20 Social Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesse sábado (16), Rio de Janeiro, da cerimônia de encerramento da Cúpula do G20 Social, evento que antecede o encontro entre os chefes de Estado, entre os próximos dias 18 e 19 de novembro.

Esta foi a primeira vez que houve a participação de grupos da sociedade civil nos debates do principal fórum de cooperação econômica internacional.

Em seu discurso, o petista destacou que "este é um momento histórico", porque "ao longo deste ano, o grupo ganhou um terceiro pilar, que se somou aos pilares político e financeiro: o pilar social".



"Aqui tomam forma a expressão e a vontade coletiva, motivadas pela busca de um mundo mais democrático, justo e diverso", destacou Lula, lembrando que dialogou pessoalmente com os representantes de cada grupo de engajamento do G20.



O presidente reforçou que o objetivo do G20 Social era que a sociedade civil "assumisse o papel de reforçar para que as coisas aconteçam de verdade para o povo", e disse que "a economia e a política internacional não são monopólio de especialistas e de burocratas".



Lula não chegou a citar diretamente o fim da escala 6x1, proposta sobre a redução da jornada de trabalho que tem mobilizado a Câmara dos Deputados, mas cobrou discussões sobre "jornadas de trabalho mais equilibradas".



"Governos precisam romper com a dissonância cada vez maior entre a voz dos mercados e a voz das ruas. O G20 precisa discutir uma série de medidas para discutir o custo de vida e promover jornadas de trabalho mais equilibradas. Para que o extremismo não gere retrocessos e ameace direitos", acrescentou.

Além disso, alertou que os líderes precisam "se comprometer com a paz, para que rivalidades geopolíticas e conflitos não nos desviem do caminho do desenvolvimento sustentável", e lembrou da necessidade de que governos e entidades internacionais destinem recursos para o combate à fome, em vez de disponibilizar para guerras.



"São 733 milhões de pessoas que vão dormir toda noite sem ter o que comer. O mundo gastou no último ano US$ 2,4 trilhões em armamento e não gastou quase nada para dar comida para as pessoas", criticou.

Na avaliação do presidente, os membros do G20 também têm a responsabilidade de fazer a diferença para muitas pessoas e a participação das organizações e movimentos sociais foram fundamentais para a presidência brasileira do grupo.



"A mobilização permanente de vocês será fundamental para impulsionar os trabalhos da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e avançar na tributação dos super-ricos; para garantir o cumprimento das metas de triplicar o uso de energias renováveis e antecipar a neutralidade de emissões; e para levar adiante nosso Chamado à Ação pela Reforma da Governança Global, assegurando instituições multilaterais mais representativas", concluiu.



Declaração final

A Declaração do G20 Social, que será entregue aos líderes do G20 em sua Cúpula na segunda-feira (18) e na terça-feira (19), pede que todos se engajarem por uma transformação efetivamente possível e duradoura.



O texto enfatiza três pilares centrais: combate à fome, à pobreza e à desigualdade; enfrentamento das mudanças do clima e transição justa; e reforma da governança global.



Construído com a contribuição de grupos historicamente marginalizados, como mulheres, negros, indígenas, pessoas com deficiência, trabalhadores da economia formal e informal, comunidades tradicionais e pessoas em situação de rua, o texto traz a demanda de mais participação desses segmentos nos processos de governança mundial.



Os movimentos pedem uma reforma urgente para que instituições como a ONU e outros organismos multilaterais reflitam a realidade contemporânea.



Já sobre as mudanças climáticas, os movimentos sociais exigem compromissos concretos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e proteger ecossistemas essenciais, como as florestas tropicais. (com Ansa)