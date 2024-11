Lula e Meloni, da Itália, terão reunião bilateral à margem do G20 no Rio

Petista tem dezenas de encontros na agenda durante evento

Publicado em 15/11/2024 às 18:01

Alterado em 15/11/2024 às 18:01

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, na próxima semana, à margem da cúpula do G20, que acontecerá entre os dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro.



O encontro foi confirmado por fontes do Planalto nesta sexta-feira (15).

Entre esse sábado (16) e 19 de novembro, o petista terá uma agenda repleta de reuniões bilaterais e eventos ligados ao G20 - principal fórum de cooperação econômica internacional.

Lula verá, entre outros, o presidente cessante dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente francês, Emmanuel Macron.



Nesse sábado (16), o líder brasileiro deve participar de uma reunião bilateral com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres. A partir das 12h (horário de Brasília), Lula estará presente na cerimônia de encerramento da Cúpula do G20 Social.



No final da tarde, ele vai prestigiar o Aliança Global Festival, evento cultural criado para impulsionar a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, prioridade do Brasil à frente do G20.



Já no domingo, participará de reuniões bilaterais e da Plenária dos Prefeitos do Urban 20 (U20), no Armazém da Utopia, na capital fluminense, enquanto que, na segunda (18) e terça-feira (19), presidirá a Cúpula de Líderes do G20.



Na manhã de terça, a partir das 10h, ocorre a terceira e última sessão substancial dos líderes, para tratar sobre desenvolvimento sustentável e transição energética. Na sequência, haverá a sessão de encerramento da cúpula a transmissão da presidência do Brasil para a África do Sul, que preside o G20 a partir de 1º de dezembro. (com Ansa)