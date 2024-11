Lula manifesta apoio a Kamala Harris e e alerta para ressurgimento do nazismo 'com outra cara'

Presidente criticou Donald Trump

Publicado em 01/11/2024 às 18:58

Alterado em 01/11/2024 às 20:49

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou seu apoio à candidatura de Kamala Harris nas próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos, destacando que sua vitória representaria um reforço à democracia americana. Lula criticou duramente a gestão de Donald Trump, recordando o ataque ao Capitólio como um momento alarmante para o sistema democrático dos EUA, antes visto como modelo mundial. Para ele, o crescimento de discursos de ódio e o ressurgimento de ideologias extremistas, como o fascismo e o nazismo, ameaçam não só os EUA, mas democracias ao redor do mundo.

"Acho que Kamala ganhando as eleições, é muito mais seguro para a gente fortalecer a democracia dos Estados Unidos. Muito mais seguro. Nós vimos o que foi o presidente Trump no final do mandato, fazendo aquele ataque contra o Capitólio, uma coisa impensável de acontecer nos EUA, que se apresentava ao mundo como modelo de democracia. E esse modelo ruiu", disse, em entrevista ao canal francês TF1.

"Agora temos o ódio destilado todo santo dia, as mentiras, não apenas nos EUA, na Europa, na América Latina, vários países do mundo. É o fascismo e o nazismo voltando a funcionar com outra cara. Como sou amante da democracia, acho a coisa mais sagrada que nós humanos conseguimos construir para bem governar o nosso país, obviamente estou torcendo para Kamala ganhar as eleições", completou.