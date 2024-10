Das 26 capitais brasileiras, 11 elegeram seus prefeitos e as outras 15 terão segundo turno

...

Publicado em 07/10/2024 às 07:31

Alterado em 07/10/2024 às 07:40

As eleições municipais neste domingo (6) resultaram em 11 capitais com prefeitos eleitos e as outras 15 com segundo turno, no dia 27 deste mês.

O resultado na capital paulista, a maior cidade do País, foi o último a ser divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Por volta das 21h07, o site do TSE publicou que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) estavam matematicamente qualificados para disputar o segundo turno.

Minutos depois, com 100% das urnas apuradas, o emedebista totalizava 29,48% dos votos válidos, e Boulos, 29,07%. Em terceiro lugar, ficou o ex-coach Pablo Marçal (PRTB), com 28,14%. A deputada Tabata Amaral (PSB) aparece em quarto, com 9,91%. O apresentador José Luiz Datena (PSDB) tem 1,84% e a economista Marina Helena (Novo), 1,38%.

Veja a lista das capitais abaixo:

Prefeitos de capitais eleitos no primeiro turno

Boa Vista (RR)

Arthur Henrique (MDB) 75,18%

Catarina Guerra (União Brasil) 22,81%

Florianópolis (SC)

Topázio Neto (PSD) 58,49%

Marquito (Psol) 22,23%

Macapá (AP)

Doutor Furlan (MDB) 85,08%

Paulo (Psol) 9,78%

Maceió (AL)

JHC (PL) 83,25%

Rafael Brito (MDB) 12,74%

Recife (PE)

João Campos (PSB) 78,11%

Gilson Machado (PL) 13,90%

Rio Branco (AC)

Tião Bocalom (PL) 54,82%

Marcus Alexandre (MDB) 34,77%

Rio de Janeiro (RJ)

Eduardo Paes (PSD) 60,47%

Alexandre Ramagem (PL) 30,81%

Salvador (BA)

Bruno Reis (União Brasil) 78,67%

Kleber Rosa (Psol) 10,43%

São Luís (MA)

Eduardo Braide (PSD) 70,12%

Duarte (PSB) 22,56%

Teresina (PI)

Silvio Mendes (União Brasil) 52,19%

Fabio Novo (PT) 43,26%

Vitória (ES)

Lorenzo Pazolini (Republicanos) 56,22%

João Coser (PT) 15,62%

Capitais que terão segundo turno

Aracaju (SE)

Emília Correa (PL) 41,62%

Luiz Roberto (PDT) 23,86%

Belém (PA)

Igor (MDB) 44,89%

Delegado Eder Mauro (PL) 31,48%

Belo Horizonte (MG)

Bruno Engler (PL) 34,38%

Fuad Noman (PSD) 26,54%

Campo Grande (MS)

Adriane Lopes (PP) 31,67%

Rose Modesto (União Brasil) 29,56%

Cuiabá (MT)

Abílio (PL) 39,61%

Lúdio (PT) 28,31%

Curitiba (PR)

Eduardo Pimentel (PSD) 33,51%

Cristina Graeml (PMB) 31,17%

Fortaleza (CE)

André Fernandes (PL) 40,20%

Evandro Leitão (PT) 34,33%

Goiânia (GO)

Fred Rodrigues (PL) 31,14%

Mabel (União Brasil) 27,66%

João Pessoa (PB)

Cicero Lucena (PP) 49,16%

Marcelo Queiroga (PL) 21,77%

Manaus (AM)

David Almeida (Avante) 32,16%

Capitão Alberto Neto (PL) 24,94%

Natal (RN)

Paulinho Freire (União Brasil) 44,08%

Natália Bonavides (PT) 28,45%

Palmas (TO)

Janad Valcari (PL) 39,22%

Eduardo Siqueira Campos (Podemos) 32,42%

Porto Alegre (RS)

Sebastião Melo (MDB) 49,72%

Maria do Rosário (PT) 26,28%

Porto Velho (RO)

Mariana Carvalho (União Brasil) 44,53%

Léo (Podemos) 25,65%

São Paulo (SP)

Ricardo Nunes (MDB) 29,48%

Guilherme Boulos (Psol) 29,07%

