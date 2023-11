Novos embaixadores apresentam cartas credenciais ao presidente Lula

presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu nesta sexta-feira, 17 de novembro, no Palácio do Planalto, treze recém-nomeados embaixadores na cerimônia de entrega de cartas credenciais.

Na Sala de Audiências, o presidente Lula cumprimentou cada um dos embaixadores, dando-lhes as boas-vindas. Em seguida, o presidente conversou brevemente com cada um deles, acompanhado da Secretária Geral do Ministério das Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura da Rocha. Ao final de cada encontro, o presidente da República posou com os embaixadores para fotos.

CARTA CREDENCIAL – Carta formal enviada de um chefe de Estado para outro, a carta credencial formaliza o envio de um embaixador do país de origem ao país de acolhimento. A entrega do documento ao presidente da República é uma formalidade que dá lastro para a atuação de um embaixador no Brasil.

Os 13 novos embaixadores são:

• Embaixadora da República da Eslovênia, Mateja Kraun;

• Embaixador do Estado do Catar, Ahmad Mohammed Al-Shebani;

• Embaixador da Líbia, Dr. Osama Ibrahim Ayad Sawan;

• Embaixadora da Irlanda, Fiona Flood;

• Embaixadora da União Europeia, Marian Schuegraf;

• Embaixador da República de Zâmbia, Glynne Namulula Michelo;

• Embaixador da Ucrânia, Dr. Andrii Melnyk;

• Embaixadora da República Federal da Alemanha, Bettina Cadenbach;

• Embaixador da República do Chipre, Dr. Vasilios Philippou;

• Embaixador da Hungria, Dr. Miklós Tamás Halmai;

• Embaixador da República Francesa, Emmanuel Napoléon Jean Daniel Lenain;

• Embaixador da República Italiana, Alessandro Cortese;

• Embaixadora da República da Polônia, Bogna Janke.